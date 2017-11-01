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14:14 (мск), источник: Noi.md

Молдова обогнала Румынию по благоприятности ведения бизнеса

Молдова в новом рейтинге Doing Business-2018 («Ведение бизнеса 2018») сохранила 44-е место из 190 стран, расположившись между Сербией и Румынией, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Рейтинг комфортности ведения бизнеса Doing Business составляется Группой Всемирного банка и отражает условия для ведения бизнеса в разных государствах.

В рейтинге Doing Business-2018 Молдова заняла 44-е место с показателем 73 из 100 баллов. При этом за год улучшились позиции Молдовы по трем критериям, по пяти позициям — ухудшились, а по двум — остались без изменений.

Согласно рейтингу Doing Business-2018, наилучшие показатели в новом рейтинге Молдова заняла по разделам: «Регистрация собственности» (20-е место), «Регистрация предприятий» (23), «Налогообложение» (32), «Защита миноритарных инвесторов» (33), «Международная торговля» (35), «Получение кредитов» (42).

Наихудшие показатели отмечены в категориях: «Получение разрешений на строительство» (165-е место), «Подключение к системе электроснабжения» (80).

Как отмечается, для получения строительных разрешений в Молдове необходимо пройти 28 процедур, а по времени они затягиваются на 276 дней. В то же время для подключения к электроснабжению требуется 6 процедур и 87 дней.

По разделу «Обеспечение исполнения контрактов» Молдова заняла 62-е место, «Разрешение неплатежеспособности» — 65-е место.

Согласно Doing Business-2018, в Молдове за год больше всего упростилась процедура регистрации предприятий, и по этому критерию наша страна поднялась с 44-й на 23-ю строчку рейтинга.

В категории «Регистрация собственности» Молдова поднялась на одну строчку — с 21-го на 20-е место. Молдова также улучшила свои позиции в категории «Защита миноритарных инвесторов», поднявшись с 42-го на 33-е место.

В разделе «Подключение к системам электроснабжения» Молдова опустилась с 73-й на 80-ю строчку.

По критерию «Получение кредитов» Молдова заняла 42-е место, опустившись на 10 строчек.

Она также ухудшила свои позиции в категории «Разрешение неплатежеспособности», опустившись с 60-го на 65-е место.

По критерию «Налогообложение» наша страна опустилась с 31-й на 32-ю строчку рейтинга.

В рейтинге Doing Business-2018 из стран бывшего СССР наилучшие показатели у Грузии — 9 — место, Эстонии -12-е место, Литвы — 16-е, Латвии — 19-е, России — 35-е, Казахстана — 36-е, Беларуси — 38-е.

В то же время, в новом рейтинге Молдова опередила такие страны СНГ, как Армения (47), Азербайджан (57), Узбекистан (74), Украина (76), Киргизия (77), Таджикистан (123).

Первую строчку нового рейтинга Doing Business заняла Новая Зеландия. В топ-10 также вошли: Сингапур, Дания, Южная Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия, Грузия, Швеция. Соседняя Румыния занимает 45-е место.

Самые неблагоприятные условия для ведения бизнеса — в Сомали, Эритрее и Венесуэле.

Ежегодный доклад «Doing Business» публикуется уже в 15-й раз. Документ проводит анализ регуляторных норм, которые применяются к предприятиям в стране в течение всего цикла их деятельности. Совокупный рейтинг простоты ведения бизнеса основан на 10 критериях регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, легкость получения кредитов, защита прав инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.

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