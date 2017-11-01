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14:31 (мск), источник: Podrobno.uz

Центробанк протягивает руку помощи малообеспеченным семьям

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кабинет Министров утвердил разработанное Центральным банком Положение «О порядке выделения коммерческими банками микрокредитов для обеспечения занятости малообеспеченных семей», сообщает пресс-служба Центробанка РУз.

Источник: Podrobno.uz

На основе данного Положения коммерческие банки станут предоставлять по льготной процентной ставке микрокредиты малообеспеченным семьям, имеющим желание заниматься определенными видами труда, обеспечивая самодостаточность их семьи.

Отметим, что микрокредиты заёмщикам будут выделяться на приобретение швейных машин, тканей и расходных материалов, инвентаря для ремесленнической деятельности, бытовой, компьютерной и другой техники, а также различных инструментов для обеспечения самозанятости, развития приусадебных участков (на организацию мини-теплиц, приобретение скота, птицы, устройство загонов и птичников, закуп садового инвентаря и инструментов).

Микрокредиты выделяются в размере до 100-кратной минимальной заработной платы по ставке 4 процента годовых, с шестимесячным льготным периодом, сроком до трёх лет без права продления срока погашения.

Заёмщики вместе с заявлением сдают в банк в качестве обеспечения погашения микрокредитов один из следующих документов: договор залога имущества, гарантия коммерческого банка или страховой компании, гарантии третьего лица, страховой полис, а в ситуациях, когда кредит запрашивается на цели развития приусадебного участка, заёмщик предоставляет справку подтверждающую существование приусадебного участка, выданную органами самоуправления граждан.

Нужно отметить, что вопрос о выделении кредита коммерческими банками рассматривается в течение трёх банковских рабочих дней.

Заёмщики могут погасить микрокредиты и проценты по нему наличными деньгами, посредством пластиковых карт или путем перевода с депозитных счетов.

Необходимо помнить, что реестр малообеспеченных семей составляется Федерацией профессиональных союзов Узбекистана, Общественным благотворительным фондом «Махалля», Советом Министров Республики Каракалпакистан, хокимиятами областей и города Ташкента.

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