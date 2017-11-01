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14:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии открылся новый розничный рынок

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Куюргазинском районе Башкортостана заработал новый розничный рынок площадью более 550 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Госкомторга региона, менее половины общей площади рынка занимает группа промышленных товаров.

Около 300 квадратных метров торговых площадей отведены под пищевую продукцию республиканских товаропроизводителей, включая колбасные, мучные и кондитерские изделия.

При этом торговлю ведут сами товаропроизводители, а наличие свободных мест варьируется в зависимости от дня недели. В выходные и праздничные дни процент заполняемости рынка достаточно высокий, отметили в администрации Куюргазинского района.

Всего на данный момент в республике насчитывается 52 розничных рынка, из которых 36 — сельскохозяйственные. Остальные имеют категорию «универсальных», «специализированных».

В общей сложности для реализации продукции на розничных рынках республики организовано около 10 тысяч торговых мест.

По количеству розничных рынков Башкортостан входит сейчас в топ-10 регионов России.

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