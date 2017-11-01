В Башкирии открылся новый розничный рынок
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Куюргазинском районе Башкортостана заработал новый розничный рынок площадью более 550 квадратных метров.
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Куюргазинском районе Башкортостана заработал новый розничный рынок площадью более 550 квадратных метров.
Как сообщили в
Около 300 квадратных метров торговых площадей отведены под пищевую продукцию республиканских товаропроизводителей, включая колбасные, мучные и кондитерские изделия.
При этом торговлю ведут сами товаропроизводители, а наличие свободных мест варьируется в зависимости от дня недели. В выходные и праздничные дни процент заполняемости рынка достаточно высокий, отметили в администрации Куюргазинского района.
Всего на данный момент в республике насчитывается 52 розничных рынка, из которых 36 — сельскохозяйственные. Остальные имеют категорию «универсальных», «специализированных».
В общей сложности для реализации продукции на розничных рынках республики организовано около 10 тысяч торговых мест.
По количеству розничных рынков Башкортостан входит сейчас в топ-10 регионов России.