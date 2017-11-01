Средняя зарплата в Калининградской области едва перевалила за 30 тысяч рублей

В августе 2016 года средняя зарплата составляла 28817 рублей. Интересно, что в среднем по СЗФО в августе зарплата находилась на отметке в 42538 рублей.
Просроченная задолженность по зарплате на 1 сентября достигла отметки 16,265 миллиона рублей, а на 1 октября — 15,309 миллиона. Часть задолженности — если брать последние три месяца — приходится на долги, образовавшиеся ввиду несвоевременного получения бюджетных средств. По итогам августа бюджет задолжал 4,482 миллиона рублей. Остальная просроченная задолженность — 10,827 миллиона — приходится на компании.
На 1 октября 2017 года задолженность по зарплате имелась перед 364 работниками. Кстати, в октябре 2016 года таковых было больше — 422 человека. Соответствующие данные приводит Росстат.