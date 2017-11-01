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15:30 (мск), источник: Калининград.Ru

С апреля латвийская авиакомпания открывает рейсы Калининград — Рига

Латвийская компания AirBaltic открывает рейсы из «Храброво» в Ригу с апреля 2018 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе аэропорта.

Авиаперевозчик запускает новый маршрут с 16 апреля. Самолёты будут летать в Ригу шесть раз в неделю. Длительность перелёта составит 55 минут. За билет в одну сторону придётся заплатить 29 евро, включая все сборы и расходы.

Компания AirBaltic обеспечивает прямые рейсы из столицы Латвии в 60 пунктов назначения в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. В карту маршрутов на летний сезон 2018 года, кроме Калининграда, перевозчик включил Сочи, Гданьск, Лиссабон (Португалия), Малагу (Испания), Сплит (Хорватия) и Бордо (Франция).

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