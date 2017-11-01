С апреля латвийская авиакомпания открывает рейсы Калининград — Рига
Латвийская компания AirBaltic открывает рейсы из «Храброво» в Ригу с апреля 2018 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Латвийская компания AirBaltic открывает рейсы из «Храброво» в Ригу с апреля 2018 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Авиаперевозчик запускает новый маршрут с 16 апреля. Самолёты будут летать в Ригу шесть раз в неделю. Длительность перелёта составит 55 минут. За билет в одну сторону придётся заплатить 29 евро, включая все сборы и расходы.
Компания AirBaltic обеспечивает прямые рейсы из столицы Латвии в 60 пунктов назначения в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. В карту маршрутов на летний сезон 2018 года, кроме Калининграда, перевозчик включил Сочи, Гданьск, Лиссабон (Португалия), Малагу (Испания), Сплит (Хорватия) и Бордо (Франция).