Вице-министр — фермерам: Вы ждёте субсидий, как наркоман дозу

Источник: Forbes.kz

Карта № 13

— Субсидии развращают крестьян. Вы их потом ждёте, как наркоман дозу, — сказал чиновник, представляя в Караганде «Карты развития АПК». Эта презентация стала первой, позже аналогичные пройдут по всему Казахстану.

Карты разрабатывались целенаправленно под каждый регион страны, на основе анализа имеющихся проблем агросектора. На сегодня их тринадцать, и «Повышение эффективности мер государственной поддержки АПК» стоит последней по счету, но не по значимости. Ведь недостаток денег в сельхозотрасли — наиболее болезненный вопрос. Их большинству крестьян не хватает ни на что — ни на обновление машинотракторного парка, ни на пополнение оборотных средств, ни на качественные семена, ни на приобретение удобрений и средств защиты растений.

Министерство сельского хозяйства считает, что сохранением субсидирования в нынешнем виде эту проблему не решить, поскольку до недавнего времени доступ к господдержке имела узкая группа крестьян, приближенных к тем, кто принимал решение о выделении средств. С приходом в прошлом году в кресло министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова, началось изменение системы. Поставлена задача обеспечить крестьян доступными кредитными ресурсами. Поэтому суть 13-й карты сформулирована однозначно: «переход от субсидирования к льготному кредитованию».

И первым шагом в этом направлении стало изменение принципов кредитования полевых работ в нынешнем году. А именно — отмена форвардного закупа зерна под гарантии СПК и направление всего бюджетного кредита в размере 60 млрд тенге на финансирование крестьян через «Аграрную кредитную корпорацию».

Мне весной многие крестьяне говорили, мол, не сможем отсеяться, сорвем страду. Но ведь отсеялись, и лучше, чем раньше. Так что надо не бояться менять систему. Кайрат Айтуганов

Большую роль, по словам вице-министра, сыграло то, что бюджетный кредит был доведен до крестьян по низким ставкам. Максимум для конечного заёмщика они достигали 6% годовых, тогда как ранее составляли 9% и выше.

Экономия на 24 млрд

При этом были пересмотрены 65 видов ранее существовавших субсидий. Конечно, самым значимым изменением стала полная отмена погектарных выплат на культивирование пшеницы. Всего же были исключены 11 видов субсидий, признанных неэффективными. Еще по 40 изменены критерии. Это позволило сэкономить 25 млрд тенге и направить их в отрасль на решение других задач.

При этом, число получателей не сократилось, а выросло в два раза. За счет чего? Если раньше огромные сумму уходили уже упомянутому узкому кругу крестьян, приближенных к принимающим решения чиновникам, то теперь этот перекос устранен — деньги получают все хозяйства, чья работа соответствует критериям.

Останавливаться в реформировании системы МСХ РК не собирается. Согласно «Карте повышения эффективности мер государственной поддержки АПК», в 2018 предполагается исключить еще 15 видов субсидий. И так далее: в течение действия Госпрограммы развития АПК РК на 2017−2021 ежегодно предполагается высвобождать порядка 24 млрд тенге. То есть, по 10% от общей суммы, предусмотренной госбюджетом на субсидирование — в 2018 она составляет 224 млрд тенге.

Высвобождаемые средства будут направляться на льготное кредитование форвардного закупа приоритетных культур (фуражных и масличных) для последующей переработки и выпуск востребованного на рынке комбикорма и растительного масла. А также на закуп животноводческой продукции (ягнятины) для формирования экспортных поставок через Экспортный центр, созданный на базе «Продкорпорации».

«Оборотка» под 4%

Это что касается последней, 13 карты. Если пройтись по списку с начала, то первая — «Карта сельхозкооперации».

По словам Кайрата Айтуганова, мелкие производители сельхозпродукции уже распробовали преимущества объединения. С начала года в Казахстане создано 745 кооперативов при плане план 326.

Основная специализация — производство молока и мяса, плюс плодоовощные, птицеводческие, медовые и рыбные СХК. Они за 9 месяцев года заготовили 44 тыс. тонн молока, 13 тыс. тонн мяса, 1 тыс. тонн птицы, 3,6 тыс. тонн плодоовощной продукции, 19 тонн меда и 30 тонн козьего молока.

Вторая карта посвящена переработке сельхозпродукции. Анализ деятельности 1345 предприятий (основные — молокозаводы и мясокомбинаты) показал, что из-за низкой эффективности отрасль ежегодно недополучает продукции на 1 трлн тенге.

— Предприятий понастроили много, но огромная их часть просто стоит из-за отсутствия сырья и менеджмента, — сказал Кайрат Айтуганов. — А те, что все-таки работают, далеко не на полную мощность. Максимальную загруженность молокоперерабатывающих предприятий мы оценили в 65%, мясоперерабатывающих — в 38%.

Основной проблемой переработчики назвали отсутствие денег на закуп сырья. В связи с этим Минсельхоз планирует выдавать кредиты на пополнение оборотных средств предприятий сельхозпереработки под 4% годовых. Сумма на эти цели за срок действия Госпрограммы должна вырасти в три раза — с 3,1 млрд тенге в 2018 до 9,1 млрд тенге в 2021. Также к решению проблемы обеспеченности сырьем планируется привлекать сельхозкооперативы.

Помимо этого, планируется модернизировать 80 существующих предприятий переработки и построить 79 новых в тех регионах, где сырье есть, но везти его на существующий завод далеко и невыгодно.

Все это должно в 2021 привести к росту валового производства продукции агропереработки в 1,5 раза (с 1,9 до 3 трлн тенге) и снижению внутреннего рынка страны от импорта с нынешних 31,6 до 25,1%

Потери в четверть урожая

Третья «Карта интенсивного технического переоснащения» посвящена решению еще одной из наболевших проблем АПК — замене устаревших тракторов и комбайнов. Проведенный министерством анализ показал, что доля новых (возрастом до трёх лет) тракторов составляет 6%, комбайнов — 8%. При этом, 65% тракторов и 46% комбайнов имеют возраст свыше 17 лет.

— Давайте говорить прямо — это просто металлолом, который подлежит списанию, — сказал Кайрат Айтуганов. — Часть его уже не работает, хоть и значится в бумагах, часть крестьяне вынуждены ежегодно ремонтировать и использовать за отсутствием альтернативы. Это ведет к огромным потерям. Если в нынешнем году мы собрали 22 млн тонн зерна, то потеряли 3 млн тонн. Факторы потерь — это неоптимальные сроки сева и уборки. На севере и в центре ситуация еще более-менее, а на юге совсем печальная: крестьяне стоят в очереди на комбайн, который убирает поле и переходит на другое. И пока они ждут, зерно просто осыпается. В целом, из-за комплекса проблем мы теряем 20 — 25% урожая. Еще одна статья расходов — огромные вложения в ремонт.

Решить проблему МСХ РК предлагает льготным кредитованием при покупке техники казахстанской сборки. Аграрное ведомство насчитало в стране 20 предприятий, занимающихся отверточной сборкой в основном российской и белорусской техники. Их также поддержат, при условии фиксировании цен на свою продукцию на определенный период и повышением уровня местной локализации.

— Допустим, сегодня трактор стоит 44 млн тенге, — привел пример Кайрат Айтуганов. — Мы выплачиваем предприятию напрямую субсидии в размере 10 млн, и крестьян получает цену 34 млн. На покупку этой техники он получает кредит под 5,5% годовых.

В других картах, разработанных Минсельхозом, отражены пути решения проблем семеноводства, расширения применения минеральных удобрений и гербицидов, обеспечения животных кормами, расширения площадей пашни и пастбищ, модернизации агронауки. Возможно, будут разработаны и дополнительные карты, например, касающиеся земледелия на орошаемых землях, которое пока никак в документах не затронуто.