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16:43 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане минимальный потребительский бюджет составил 14,4 тыс. рублей

Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане за III квартал (июль, август, сентябрь) 2017 составила 14 466 рублей, постановление, утвержденное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, размещено на сайте кабмина РТ.

Источник: Аргументы и факты

По сравнению с первым кварталом 2017 года величина потребительского бюджета увеличилась на 190 рублей.

Справка

Минимальный потребительский бюджет характеризует минимально необходимый уровень потребления продуктов и услуг для обеспечения нормальной жизнедеятельности семьи.

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