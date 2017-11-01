В Татарстане минимальный потребительский бюджет составил 14,4 тыс. рублей
Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане за III квартал (июль, август, сентябрь) 2017 составила 14 466 рублей, постановление, утвержденное
Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане за III квартал (июль, август, сентябрь) 2017 составила 14 466 рублей, постановление, утвержденное
По сравнению с первым кварталом 2017 года величина потребительского бюджета увеличилась на 190 рублей.
Справка
Минимальный потребительский бюджет характеризует минимально необходимый уровень потребления продуктов и услуг для обеспечения нормальной жизнедеятельности семьи.