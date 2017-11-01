Авиасообщение между Новосибирском и Минском откроют в мае 2018 года
В мае следующего года планируется открыть прямой авиарейс Минск — Новосибирск.
В мае следующего года планируется открыть прямой авиарейс Минск — Новосибирск.
Как сообщил генеральный директор Национального аэропорта «Минск» Дмитрий Меликян, такое решение принято авиакомпанией S7 («Сибирь»), она будет выполнять полеты с момента вступления в силу летнего расписания 2018 года. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря совместной работе Национального аэропорта, авиакомпаний «Белавиа» и S7.
— Белорусская сторона участвует в этом проекте. «Белавиа» и S7, аэропортом «Минск» предусмотрены серьезные льготы для того, чтобы этот рейс состоялся, — приводит «Интерфакс» слова гендиректора ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолия Гусарова.
«Белавиа» запускала регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Минск летом 2012 года и отменила их в январе 2014-го.
О возобновлении прямого рейса между Минском и Новосибирском шла речь на переговорах руководства области с белорусской делегацией, которые состоялись в рамках Дней Беларуси в Сибири. Мероприятие прошло в Новосибирске в начале октября этого года.