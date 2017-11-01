Установку новогодней ели на эспланаде оценили в 1,2 млн рублей
Агентство социокультурных проектов Перми объявило запрос котировок на монтаж на городской эспланаде новогодней ели, игрушек, звезды, комплекта светодиодного освещения.
Агентство социокультурных проектов Перми объявило запрос котировок на монтаж на городской эспланаде новогодней ели, игрушек, звезды, комплекта светодиодного освещения.
Максимальная стоимость контракта составляет 1 млн 178 тыс. 333 руб. Заявки принимают до 8 ноября. Согласно техническому заданию, исполнитель должен смонтировать ель не позднее 14 декабря и до 18 февраля 2018 года обслуживать каркас, ветви ели и светодиодное освещение.