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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Установку новогодней ели на эспланаде оценили в 1,2 млн рублей

Агентство социокультурных проектов Перми объявило запрос котировок на монтаж на городской эспланаде новогодней ели, игрушек, звезды, комплекта светодиодного освещения.

Максимальная стоимость контракта составляет 1 млн 178 тыс. 333 руб. Заявки принимают до 8 ноября. Согласно техническому заданию, исполнитель должен смонтировать ель не позднее 14 декабря и до 18 февраля 2018 года обслуживать каркас, ветви ели и светодиодное освещение.

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