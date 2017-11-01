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15:21 (мск), источник: РИА Новости

Ростуризм: в Крыму нужны скидки на санатории и пансионаты в межсезонье

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пул санаториев и пансионатов, которые готовы недорого предоставлять услуги в межсезонье, необходимо сформировать в Крыму в рамках программы под условным названием «Крымская здравница», сообщил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Источник: РИА "Новости"

Выступая на пресс-конференции «Туризм в Крыму: итоги сезона и планы на будущий год», он напомнил, что равномерная загрузка в течение всего года создает условия для снижения стоимости размещения в высокий туристский сезон, что важно для повышения конкурентоспособности Крыма.

«В этой связи особое внимание должно уделяться реализации на территории полуострова федерального проекта “Доступное путешествие” и максимального использования потенциала крымского санаторно-курортного комплекса. Особое значение этот проект имеет для пенсионеров и людей с невысоким уровнем достатка, которые получают возможность путешествовать по нашей стране максимально бюджетно, но с высоким качеством»
Сафонов

«Нам необходимо сформировать пул санаториев и пансионатов, которые готовы недорого предоставлять услуги в межсезонье. Объединить их в рамках республиканской маркетинговой программы под условным названием “Крымская здравница”. Такая мера важна, с одной стороны, для решения национальной задачи по укреплению здоровья российской нации, а с другой стороны, это открывает новые перспективы для самих здравниц», — отметил глава ведомства.

Он выразил надежду, что в реализации этого плана Крым сумеет использовать опыт Краснодарского края, где в соответствии с аналогичной программой 40 санаторно-курортных организаций предоставляют с октября 2017 года по апрель 2018 года скидки на размещение, проживание и лечение от 5 до 50%.

«Очень важно, что в низкий сезон значительно снижается и стоимость авиационных и железнодорожных перевозок», — добавил Сафонов.

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