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15:52 (мск), источник: РИА Новости

Китай внес Амурскую и Челябинскую области в список импортеров пшеницы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Амурская и Челябинская области пополнили список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять на свою территорию пшеницу, а также гречиху и овес, сообщает Россельхознадзор.

«Были подписаны протоколы с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ) о фитосанитарных требованиях к пшенице (взамен аналогичного протокола от 17 декабря 2015 года), а также к гречихе, овсу, семенам подсолнечника и льна масличного, экспортируемым из России в Китай», — говорится в сообщении службы.

Там добавляется, что в июне «между представителями Россельхознадзора и AQSIQ была достигнута договоренность о необходимости подписания протокола по пшенице, в который помимо ранее включенных субъектов РФ — Алтайский и Красноярский края, Омская и Новосибирская области — были добавлены Амурская и Челябинская области».

Кроме того, китайская сторона подтвердила готовность провести в 2018 году инспекции мест выращивания и хранения пшеницы на территории Курганской области и Забайкальского края.

«Важно отметить, что кроме гречихи, овса, семян подсолнечника и льна в протоколы были включены продукты переработки зерна — крупа гречневая и хлопья овсяные, при этом подписанные протоколы не содержат ограничений по субъектам Российской Федерации, имеющих право на экспорт гречихи, овса, семян подсолнечника и льна в Китай», — добавили в Россельхознадзоре.

«Таким образом, подписание указанных протоколов будет способствовать значительному увеличению экспортных поставок зерна и продуктов его переработки на рынок Китая», — считают в ведомстве.

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