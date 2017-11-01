«Уралвагонзавод» досрочно выполнил контракт на модернизацию танков Т-72Б3

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) поставил Минобороны РФ последнюю партию модернизированных танков Т-72Б3, завершив выполнение контракта с военным ведомством на месяц раньше установленного срока. Об этом говорится в материалах на сайте компании.

«Уралвагонзавод» с опережением на месяц завершает выполнение долгосрочного контракта с Министерством обороны РФ по поставкам модернизированных танков Т-72Б3. Эшелон с боевыми машинами отправлен заказчику, — сообщили на предприятии, не уточнив количество переданных военных машин и сумму контракта.

По данным пресс-службы, модернизированный Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. «Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа “Сосна”, автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа “Реликт” — комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях», — добавили на заводе.

На танке установлен новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительные элементы защиты башни бортовой проекции и днища. Всесуточная система управления огнем и цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.