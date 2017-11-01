«Уралвагонзавод» досрочно выполнил контракт на модернизацию танков Т-72Б3
Количество переданных Минобороны машин и сумму контракта в корпорации не уточняют.
Количество переданных Минобороны машин и сумму контракта в корпорации не уточняют.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) поставил Минобороны РФ последнюю партию модернизированных танков Т-72Б3, завершив выполнение контракта с военным ведомством на месяц раньше установленного срока. Об этом говорится в материалах на сайте компании.
«Уралвагонзавод» с опережением на месяц завершает выполнение долгосрочного контракта с Министерством обороны РФ по поставкам модернизированных танков Т-72Б3. Эшелон с боевыми машинами отправлен заказчику, — сообщили на предприятии, не уточнив количество переданных военных машин и сумму контракта.
По данным
На танке установлен новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительные элементы защиты башни бортовой проекции и днища. Всесуточная система управления огнем и цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.
НПК «Уралвагонзавод» — российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче «Ростеху» 100% акций «Уралвагонзавода».