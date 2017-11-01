Компания «Арт-Дон» запустила в Батайске завод по производству моллированного стекла за 120 млн рублей

В ноябре предприятие планирует выйти на проектную мощность — 6 тыс. изделий в сутки. Завод ориентирован на выпуск импортозамещающей продукции, в первую очередь — стеклянной посуды. Для производства моллированного стекла «Арт-Дон» использует флоат-стекло российских и зарубежных производителей.

«Предприятие в Батайске наладило выпуск бытового стекла — посуды под брендом Vellarti. Компания планирует производство светотехнического стекла, поэтому к имеющимся трем производственным линиям будут добавлены еще две. В будущем “Арт-Дон”, возможно, запустит производство упаковки», — сказал гендиректор «Арт-Дон» Геннадий Томилин.

«Выпуск моллированного стекла — новая для донской экономики индустрия. В России всего два относительно крупных производителя посуды из него, включая новый донской завод», — отметил гендиректор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.



Летом завод работал в тестовом режиме, образцы продукции были отправлены потенциальным дистрибьюторам в Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Якутию, Карелию, Владивосток и другие города. Получены заявки на более крупный объем поставок. Компания заключила контракт с торговой сетью «Ашан», стартовали переговоры о возможности поставок продукции в гипермаркеты «Лента» и другие торговые сети. Также «Арт-Дон» имеет налаженные каналы сбыта: ранее она занималась розничными продажами аналогичной посуды других производителей.