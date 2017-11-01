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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Компания «Арт-Дон» запустила в Батайске завод по производству моллированного стекла за 120 млн рублей

В Батайске начал работу завод по выпуску продукции из моллированного (гнутого) стекла компании «Арт-Дон». Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

В ноябре предприятие планирует выйти на проектную мощность — 6 тыс. изделий в сутки. Завод ориентирован на выпуск импортозамещающей продукции, в первую очередь — стеклянной посуды. Для производства моллированного стекла «Арт-Дон» использует флоат-стекло российских и зарубежных производителей.

«Предприятие в Батайске наладило выпуск бытового стекла — посуды под брендом Vellarti. Компания планирует производство светотехнического стекла, поэтому к имеющимся трем производственным линиям будут добавлены еще две. В будущем “Арт-Дон”, возможно, запустит производство упаковки», — сказал гендиректор «Арт-Дон» Геннадий Томилин.

В процессе реализации проекта компания «Арт-Дон» увеличила инвестиции с первоначально заявленных 100 млн рублей до 120 млн рублей.

«Выпуск моллированного стекла — новая для донской экономики индустрия. В России всего два относительно крупных производителя посуды из него, включая новый донской завод», — отметил гендиректор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Летом завод работал в тестовом режиме, образцы продукции были отправлены потенциальным дистрибьюторам в Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Якутию, Карелию, Владивосток и другие города. Получены заявки на более крупный объем поставок. Компания заключила контракт с торговой сетью «Ашан», стартовали переговоры о возможности поставок продукции в гипермаркеты «Лента» и другие торговые сети. Также «Арт-Дон» имеет налаженные каналы сбыта: ранее она занималась розничными продажами аналогичной посуды других производителей.

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