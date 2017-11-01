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15:40 (мск), источник: Tengrinews

Как выгодно продать подаренную квартиру, объяснили в ДГД Алматы

В управлении разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Алматы объяснили, как рассчитывается налог при продаже подаренных квартир, которые были в собственности получателя менее года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как отметили в ведомстве, в таком случае приростом стоимости будет считаться положительная разница между ценой реализации и оценочной стоимостью.

При этом, оценочной стоимостью является стоимость по состоянию на 1 января года, в котором возникло право собственности на недвижимость.

Отмечается, что для расчета берется оценка Центра по недвижимости, определенная для исчисления налога на имущество.

«Рыночная стоимость, определяемая оценочной компанией, в данном случае не применима. Физическое лицо, получившее имущественный доход, исчисляет налог по ставке 10 процентов и представляет декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) по месту жительства не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом», — прокомментировали в ДГД.

Напомним, ранее ведомство сообщало о том, что обязательство оплачивать подоходный налог для физических лиц при продаже квартир, домов, земельных участков и автотранспорта возникает только в случае, если такое лицо владеет реализуемым имуществом менее одного года и возникает положительная разница между ценой его приобретения и продажи. В случае если имущество продается за ту же цену, за какую было приобретено, налог уплачивать необходимости нет.

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