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16:05 (мск), источник: Tengrinews

Сколько стоят самые дешевые участки в Алматы

Опубликован обзор с минимальными ценами на земельные участки в Алматы. В обзор вошли только пригодные для строительства жилого дома участки с наличием инженерных коммуникаций, выставленные на продажу, сообщает Krisha.kz.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что пустых участков под ИЖС в городе не так много. Самые бюджетные из них расположены в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах. Минимальная цена по Алматы составляет 300 000 тенге за сотку. В Алатауском районе минимальная стоимость предложения, согласно данным сайта, составляет 3,9 миллиона тенге. За эту сумму на продажу выставлен участок площадью 4,5 сотки, расположенный в микрорайоне «Шанырак-1».

Чуть дороже, 4 миллиона, стоит участок площадью 4 сотки в микрорайоне «Мадениет» (бывший поселок Рахат). Множество предложений о продаже земли площадью 6−10 соток в ценовом диапазоне от 5 до 7 миллионов тенге имеется в микрорайоне «Айнабулак». Самый дешевый участок в Алмалинском районе обойдется в 14 миллионов тенге. Его размер составляет 4,3 сотки. Расположение: улица Айвазовского, район станции метро «Сайран».

За 23,3 миллиона тенге просят за землю в 4,5 сотки, находящуюся на пересечении улиц Тлендиева и Кулумбетова. Что касается Ауэзовского района, то здесь минимальная стоимость земли равняется 25 миллионам тенге. Это делимый участок площадью 12 соток, расположенный в микрорайоне «Мамыр» (дачный массив). На территории, правда, имеется времянка.

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В Бостандыкском районе все самые недорогие предложения представляют собой землю, расположенную в предгорьях. Так, за 10 миллионов тенге продаётся участок площадью 10 соток в микрорайоне «Баганашыл». За 15 миллионов можно приобрести землю площадью 4,3 сотки по улице Тургута Озала (выше улицы Сатпаева).

Жетысуский район отличается от остальных крайне скудным количеством предложений, на сайте в данный момент размещено всего 15 объявлений. Минимальная цена участка — 4,5 миллиона тенге. За эту сумму можно приобрести землю площадью 8 соток в микрорайоне «Первомайское».

Аналогичный участок с такой же площадью, но с возможностью разделения обойдется в 6 миллионов тенге. В Медеуском районе стоимость самого дешевого участка составляет 6,5 миллиона тенге (10 соток). Находится он в микрорайоне «Кольсай».

За 8 миллионов тенге в этом районе можно стать владельцем земли площадью 5 соток на улице Шокая. В Наурызбайском районе все самые недорогие предложения сосредоточены в трех микрорайонах: «Таусамалы», «Каргалы» и «Тастыбулак». Так, в первом можно приобрести участок площадью от 8 до 10 соток за 2,8−4 миллионов тенге.

В диапазоне от 4,7 до 5 миллионов тенге продаются участки в микрорайоне «Каргалы». Их площадь варьируется от 8 до 10 соток. Самые недорогие участки в Турксибском районе расположены в недавно присоединенных микрорайонах: «Альмерек», «Колхозшы» и «Кайрат». В первом варианте минимальная стоимость земли площадью 5 соток составляет 3 миллиона тенге.

Во втором самое дешевое предложение на сегодня — участок площадью 7 соток за 4,8 миллиона тенге, в третьем — 6 соток за 6,2 миллиона тенге. Что касается поисковых запросов, то, как показал анализ данных, наибольшей популярностью пользуются участки стоимостью до 5 миллионов тенге (около 30 процентов наиболее распространенных запросов). Также в рейтинг самых востребованных попали земли, цены на которые не превышают 2−3 миллиона.

Отмечается, что при поиске вариантов в Алматы потенциальные покупатели интересуются площадью до 10 соток. На их долю приходится более 60 процентов наиболее популярных запросов. Ограничение в 5−6 соток пользователи задавали в два раза реже.

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