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16:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Мороженое, сыр, алкоголь, канцтовары… Что подорожало на Среднем Урале больше всего

Свердловскстат опубликовал свежую статистику изменения цен и тарифов в регионе в период с января по сентябрь текущего года. Согласно ей, больше всего за указанный период подорожали мороженое, алкоголь, сыр, канцтовары и другие товары.

Отмечается рост цен и на услуги населению. А вот овощи, яйца и сахар, наоборот, подешевели, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Свердловскстата, в целом с начала года потребительские цены на товары и услуги возросли на 1,3% к уровню декабря прошлого года. Прирост цен на продовольственные товары, например, составил 0,1%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был на уровне 2,5%.

В ведомстве, в частности, зафиксировали снижение цен на сахарный песок — на 16,5%, куриные яйца — на 10,6%, плодоовощную продукцию, включая картофель — на 9,3%, крупы и бобовые — на 7,9%, подсолнечное масло — на 5,8%, макаронные изделия — на 2,6% и пшеничную муку — на 1,5%. А вот мороженое, наоборот, подорожало на 9,1%, сыры — на 6,3%, алкогольные напитки — на 4,9%, безалкогольные напитки — на 3,5%, молоко и молочная продукция — на 2,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,2%, рыбопродукты — на 1,6%, мясопродукты и кондитерские изделия — на 1,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в среднем по области в конце сентября составила 3 тыс. 961 руб. В сравнении с началом года повышение составило 0,1%.

Индекс цен на непродовольственные товары, по данным ведомства, составил 101,9%. В прошлом году этот показатель составлял 105,6%. Например, цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары повысились на 8,9%, табачные изделия — на 5%, печатные издания — на 2,6%. А вот цены на электротовары и другие бытовые приборы стали ниже на 0,6%, на 0,1% подешевели моющие и чистящие средства.

Что касается автомобильного бензина, то в среднем за указанный период он подорожал на 3,8%, дизельное топливо — на 1,8%. Цена на газовое моторное топливо снизилась на 3,6%.

Цены и тарифы на услуги за указанный период возросли на 1,6%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 4,7%. В частности, жилищные услуги в среднем подорожали на 3,4%, коммунальные услуги — на 5,4%. Из услуг связи на 15,8% повысилась плата за пересылку простого письма внутри России, массой до 20 г, на 10,0% — абонентская плата за радиотрансляционную точку. Тарифы на услуги городской телефонной связи в среднем увеличились на 2,1%.

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