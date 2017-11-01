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16:51 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре отремонтировали трамвайные пути на улице Садовой

В Краснодаре провели восстановительные работы трамвайной линии по улице Садовой.

Источник: ЮГА.ру

Работы провели во время закрытия Садового моста на капитальный ремонт.

Сотрудники Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления сделали наплавку рельсов и отшлифовали их для создания «бархатного» пути, передает пресс-служба КТТУ.

В рамках капремонта заменили участок пути длиной 150 м от Карасунской набережной до улицы Казачьей. Кроме этого обновили пересечения рельсов на углу улиц Крайней и Красных Зорь.

Как сообщали Юга.ру, 15 августа дорогу по Садовому мосту от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения машин, а 11 сентября ограничили движение трамваев на два месяца. Мэр города Евгений Первышов призвал подрядчика возобновить движение электротранспорта в срок, то есть 11 ноября. Движение машин по путепроводу планируют открыть в середине декабря.

В конце октября на мосту установили опоры контактной сети для трамваев.

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