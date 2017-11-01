Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве

Он подчеркнул, что за последние несколько лет в Москве были модернизированы практически все домостроительные комбинаты, включая завод «Пик» и ДСК-1. Панельные дома новых серий отличаются улучшенной планировкой, повышенным качеством материалов и конструкций, а также высокими стандартами благоустройства, сообщает телерадиокомпания «Мир» со ссылкой на «Интерфакс». Левкин добавил, что 70 зданий из 104 возводятся за счет инвесторов.