Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Строительство 104 модернизированных панельных домов ведется в столице в настоящее время.
Строительство 104 модернизированных панельных домов ведется в столице в настоящее время.
Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Он подчеркнул, что за последние несколько лет в Москве были модернизированы практически все домостроительные комбинаты, включая завод «Пик» и ДСК-1. Панельные дома новых серий отличаются улучшенной планировкой, повышенным качеством материалов и конструкций, а также высокими стандартами благоустройства, сообщает телерадиокомпания «Мир» со ссылкой на «Интерфакс». Левкин добавил, что 70 зданий из 104 возводятся за счет инвесторов.
Ранее портал iz.ru сообщал, что за семь лет в Москве ввели в эксплуатацию более 58 млн кв. м недвижимости. В 2017 году в Москве ввели в строй 4 млн кв. м недвижимости, 1,5 млн кв. м из которых — жилье.