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17:45 (мск), источник: Известия

Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве

Строительство 104 модернизированных панельных домов ведется в столице в настоящее время.

Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет в Москве были модернизированы практически все домостроительные комбинаты, включая завод «Пик» и ДСК-1. Панельные дома новых серий отличаются улучшенной планировкой, повышенным качеством материалов и конструкций, а также высокими стандартами благоустройства, сообщает телерадиокомпания «Мир» со ссылкой на «Интерфакс». Левкин добавил, что 70 зданий из 104 возводятся за счет инвесторов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что за семь лет в Москве ввели в эксплуатацию более 58 млн кв. м недвижимости. В 2017 году в Москве ввели в строй 4 млн кв. м недвижимости, 1,5 млн кв. м из которых — жилье.

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