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17:21 (мск), источник: РИАЦ

Реализация программы капремонта 2018 года в регионе начнется в марте

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году начнется в уже марте, для этого подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация. Такая информация была озвучена 1 ноября в ходе заседания Совета руководителей представительных органов муниципальных образований Волгоградской области при Волгоградской областной думе.

Источник: РИАЦ

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина, руководители органов исполнительной власти региона, депутаты Облдумы. Вел заседание Заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков.

Как отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Олег Николаев, я он выступал докладчиком почти по всем вопросам повестки дня, подрядные организация для выполнения работ по капремонту многоквартирных домов в регионе отбираются из предварительно сформированного реестра.

— Данные компании уже зарекомендовали себя на других подрядах в области с положительной стороны и отвечают всем, довольно жестким, требованиям. К сожалению, на сегодняшний день в реестр включено недостаточно компаний работающих в районах Волгоградской области. Но эту ситуацию можно исправить, поскольку до 7 ноября объявлен конкурс на включение в указанный реестр. Далее подобные конкурсы будут проходить ежеквартально, — сообщил он.

Отдельно докладчик остановился на вопросе платежной дисциплины городов и районов области по взносам в Фонд капитального ремонта. В целом по региону взносы платят 86 процентов граждан, проживающих в многоквартирных домах. Если сравнивать со среднероссийским, то это довольно высокий показатель. Тем не менее, есть в Волгоградской области и свои аутсайдеры. Так, активность жителей Кумылженского района по уплате взносов в региональный фонд составляет лишь 52 процента, а Быковского района — 56.

— Есть поселения, которые, имея многоквартирные дома на своей территории, не платят взносы вообще. Например, село Новоникольское — того же Быковского района. Среди лидеров по уплате взносов города Урюпинск и Волжский — по 93 процента, а среди районов: Котельниковский Еланский — по 96 и 92 процента, соответственно, — отметил Олег Николаев.

В ходе обсуждения темы, главы представительных органов муниципальных образований смогли получить ответы на интересующие их вопросы. В свою очередь, вице-губернатор Валентина Гречина призвала их держать на постоянном контроле ход работ по капитальному ремонту домов.

Вторым вопросом участники заседания рассмотрели ход реализации в регионе приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Было отмечено, что активная работа по благоустройству территорий в Волгоградской области ведется с 2014 года. С 2014-го по 2016 год в регионе было реализовано 43 проекта благоустройства на общую сумму 540 млн рублей. В 2016 году по проекту «Единой России» «Наш двор — наш дом» в Волгограде были приведены в порядок 52 дворовые территории, а также установлено 67 детских игровых площадок. Успешная обкатка проекта позволила сформировать федеральную программу по формированию комфортной городской среды.

— Инициатива по выборы проектов благоустройства принадлежит местным жителям. Люди сами решают, что и как надо улучшить на своей территории. В текущем году финансирование данного проекта составило 823 млн рублей, в том числе 501 млн был выделен из федерального бюджета, более 300 млн рублей из областного и 20 млн из местных бюджетов. Были благоустроены территории 90 сельских поселений, а также 51 дворовая территория, — сообщил Олег Николаев.

— Депутатский корпус, в том числе депутаты Госдумы РФ, представляющие Волгоградскую область, работают над возможностью расширения объема программы благоустройства территорий и ее продления после 2020 года. Тем не менее, заложенные в ней средства ограничены и муниципалитеты должны предлагать к реализации наиболее необходимые и взвешенные проекты благоустройства, резюмировал докладчика вице-спикер Облдумы Сергей Булгаков.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы готовности ЖКХ муниципальных образований к работе в осенне-зимний период, модернизации инженерных сетей, и реализация программы переселения граждан из аварийного жилья.

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