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17:23 (мск), источник: АиФ Калининград

«Калининградтеплосеть» предупредила о закрытии касс 7 по 27 ноября

«Калининградтеплосеть» предупредила о временном закрытии касс в Центре по работе с физическими лицами. Речь идет об офисе на ул. Нарвской, 58, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Кассы не будут работать с 7 по 27 ноября.

«Перерыв в обслуживании возникнет в связи с реорганизацией муниципального предприятия РИВЦ “Симплекс”. Платежи по-прежнему можно будет осуществлять любым иным способом: через платёжные терминалы, банковские онлайн-сервисы, в почтовых отделениях и так далее», — объяснили в мэрии.

Отметим, что оплатить коммунальную услугу «отопление» и «горячее водоснабжение» без комиссии возможно через терминалы КБ «Энерготрансбанк».

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