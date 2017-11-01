«Калининградтеплосеть» предупредила о закрытии касс 7 по 27 ноября
«Калининградтеплосеть» предупредила о временном закрытии касс в Центре по работе с физическими лицами. Речь идет об офисе на ул. Нарвской, 58, сообщает
«Калининградтеплосеть» предупредила о временном закрытии касс в Центре по работе с физическими лицами. Речь идет об офисе на ул. Нарвской, 58, сообщает
Кассы не будут работать с 7 по 27 ноября.
«Перерыв в обслуживании возникнет в связи с реорганизацией муниципального предприятия РИВЦ “Симплекс”. Платежи
Отметим, что оплатить коммунальную услугу «отопление» и «горячее водоснабжение» без комиссии возможно через терминалы КБ «Энерготрансбанк».