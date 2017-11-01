«Калининградтеплосеть» предупредила о закрытии касс 7 по 27 ноября

Кассы не будут работать с 7 по 27 ноября.

«Перерыв в обслуживании возникнет в связи с реорганизацией муниципального предприятия РИВЦ “Симплекс”. Платежи по-прежнему можно будет осуществлять любым иным способом: через платёжные терминалы, банковские онлайн-сервисы, в почтовых отделениях и так далее», — объяснили в мэрии.