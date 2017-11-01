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17:45 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Мурино построят дорожную развязку с КАД

Общая стоимость строительства составит почти миллиард рублей.

В районе Западного Мурино появится дорожная развязка с КАД, сообщает пресс-служба Администрации Ленинградской области. Распоряжение о ее строительстве подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Документ предусматривает проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление строительного контроля и авторского надзора. На первый этап работ из бюджета Ленобласти будет выделено 250 миллионов рублей. Общая стоимость строительства развязки составит порядка миллиарда рублей.

Развязка в Мурино появится в рамках поэтапного плана улучшения транспортной доступности района. На данный момент под КАДом уже открыт проезд, который помог разгрузить транспортные потоки.

«Повышенное внимание мы уделяем быстрорастущим микрорайонам, прилегающим к Санкт-Петербургу, — отметил Александр Дрозденко. — Уже открыт проезд под КАДом в Мурино, теперь мы начинаем новый этап — проектирование и строительство там полноценной дорожной развязки».

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