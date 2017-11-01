В Мурино построят дорожную развязку с КАД

В районе Западного Мурино появится дорожная развязка с КАД, сообщает пресс-служба Администрации Ленинградской области. Распоряжение о ее строительстве подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Документ предусматривает проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление строительного контроля и авторского надзора. На первый этап работ из бюджета Ленобласти будет выделено 250 миллионов рублей. Общая стоимость строительства развязки составит порядка миллиарда рублей.

Развязка в Мурино появится в рамках поэтапного плана улучшения транспортной доступности района. На данный момент под КАДом уже открыт проезд, который помог разгрузить транспортные потоки.