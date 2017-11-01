В Мурино построят дорожную развязку с КАД
Общая стоимость строительства составит почти миллиард рублей.
Общая стоимость строительства составит почти миллиард рублей.
В районе Западного Мурино появится дорожная развязка с КАД, сообщает
Документ предусматривает проведение конкурса на выполнение
Развязка в Мурино появится в рамках поэтапного плана улучшения транспортной доступности района. На данный момент под КАДом уже открыт проезд, который помог разгрузить транспортные потоки.
«Повышенное внимание мы уделяем быстрорастущим микрорайонам, прилегающим к