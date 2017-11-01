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18:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области открыли цех по производству сухих строительных смесей

Цех по выпуску сухих строительных смесей открыли в Кривоборьинском известняковом карьере в деревне Кривоборье Рамонского района в понедельник, 30 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы райадминистрации Геннадий Коновалов в среду, 1 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

В карьере установили мельницу для переработки щебеночных отходов от основного производства. С открытием цеха появилось 20 новых рабочих мест — трудоустроили технологов, механизаторов на погрузчики, операторов мельницы и рабочих. В цехе идет отладка оборудования и пробная переработка сырья без отгрузки потребителям.

Глава районной администрации Игорь Сомов, побывавший на испытаниях производства, отметил, что пуск нового предприятия имеет для района стратегическое значение.

— Это новые рабочие места, дополнительная налогооблагаемая база для пополнения бюджета и возможность возобновить в районе строительство дорог с твердым покрытием из местных материалов, — уточнил Игорь Сомов.

Кривоборьинский карьер работает на местном сырье — известняке.

— В советские времена дороги в Рамонском районе строили только из кривоборьинского щебня. Они до сих пор надежно служат. Теперь новые технологии открывают новые возможности. Мы договорились с учредителями предприятия об экспериментальном строительстве межпоселковой дороги с твердым покрытием на суглинистой или песчаной почве. При строительстве используют технологии комплексного укрепления грунтов полимерными материалами, — рассказал Игорь Сомов.

Вопрос о том, где именно построят дорогу и когда начнется строительство, пока решается.

Справка РИА «Воронеж»

Месторождение известняка в деревне Кривоборье Рамонского района открыли в 1957 году. Оно занимает 139 га. Залежи известняка на сегодняшний день составляют 20 млн т. В 1957 году здесь открыли Кривоборьинский карьер, где добывали известняк для производства щебня для дорожного строительства. Известны случаи, когда местные жители строили из известняка хозяйственные постройки и даже дома.

Предприятие закрылось в 1989 году. После 26 лет простоя карьер возобновил работу в 2015 году, когда его владельцем стала воронежская фирма. Часть земель находится у нее в аренде, часть — в собственности.

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