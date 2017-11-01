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19:08 (мск), источник: Noi.md

С 2018 года будет применяться новая формула расчета «налога на роскошь»

Размер личного освобождения от подоходного налога для физических лиц будет увеличен на 6% в 2018 году.

Источник: Noi.md

Такие поправки предусматривает налоговая и таможенная политика на предстоящий год, утвержденная сегодня в первом чтении комиссией по экономике, бюджету и финансам.

Таким образом, все физические лица будут иметь право на личное освобождение в размере 11280 леев в год, тогда как сейчас эта сумма равна 10620 леям.

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В то же время освобождение для лиц, находящихся на иждивении, увеличится с 2340 до 2520 леев в год. Размер освобождения для лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в военных действиях в борьбе за целостность Республики Молдова, в ходе войны, политических репрессий и в военных действиях в Афганистане, составит 16800 леев в год, по сравнению с 15840 леев, предусмотренных в настоящее время.

Для хозяйствующих субъектов налоговой политикой впервые предусмотрена упрощенная методология учета основных средств. В то же время молочные производители будут иметь право на компенсацию налога на добавочную стоимость (НДА). А облагаться НДС по сниженной ставке в размере 8% будут производители теплоэнергии, производимой из твердого биотоплива и поставляемой государственным учреждениям.

Фиксированная ставка налога на доходы граждан, поставляющих сельскохозяйственную продукцию аграрным предприятиям, возрастет с 3 до 5%. Также повышается акциз на нефтепродукты, табак и алкоголь.

Впервые будет введена новая формула расчета «налога на роскошь», а именно на автомобили стоимостью более 1,5 млн. леев.

Поправки в таможенной сфере относятся к отмене налоговых и таможенных льгот для магазинов беспошлинной торговли, расположенных на территории или при въезде в страну, которые будут применяться с 1 июля 2018 года. Владельцы лицензий в данной области, действительных на момент вступления поправок в силу, продолжат деятельность до истечения их срока.

Налоговая и таможенная политика на 2018 год будет обсуждаться на заседании парламента.

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