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09:19 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области собрали пять миллионов тонн сахарной свеклы

Воронежские аграрии собрали с полей 5 миллионов тонн сахарной свеклы при урожайности 444 центнера с гектара, сообщает в среду правительство региона.

Источник: РИА Новости

«Аграрии убрали сахарную свеклу на площади 113,5 тысячи гектаров (85% к площади уборки). При урожайности 444 центнера с гектара валовой сбор корнеплодов составляет 5 миллионов тонн», — говорится в сообщении.

Самая высокая урожайность — в Хохольском (650 центнеров с гектара), Новоусманском (645 центнеров с гектара), Панинском (545,8 центнера с гектара) районах.

Как отмечают областные власти, девять сахарных заводов области работают на полную мощность, норма производительности в сутки составляет 41,6 тысячи тонн.

«По итогам на 1 ноября заводы переработали 2,78 миллиона тонн сырья, выработано 415,2 тысячи тонн сахара. Остаток свеклы на призаводских свеклопунктах составляет 980,2 тысячи тонн, выход сахара (дигестия) — 17,3% (в 2016 году — 15,1%)», — сообщают областные власти.

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