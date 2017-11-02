В Воронежской области собрали пять миллионов тонн сахарной свеклы

Источник: РИА Новости

«Аграрии убрали сахарную свеклу на площади 113,5 тысячи гектаров (85% к площади уборки). При урожайности 444 центнера с гектара валовой сбор корнеплодов составляет 5 миллионов тонн», — говорится в сообщении.

Самая высокая урожайность — в Хохольском (650 центнеров с гектара), Новоусманском (645 центнеров с гектара), Панинском (545,8 центнера с гектара) районах.

Как отмечают областные власти, девять сахарных заводов области работают на полную мощность, норма производительности в сутки составляет 41,6 тысячи тонн.