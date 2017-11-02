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10:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове оштрафовали два транспортных предприятия

Два транспортных предприятия Ростова наказали за нарушения правил перевозки пассажиров.

Прокуратура оштрафовала компании «Ростовпассажиртранс» и «Сплайн-Транс» более чем на 200 тысяч рублей.

По данным ведомства, водители этих предприятий работали на маршруте больше 13 часов и выходили на линию без медицинского осмотра.

Как сообщает прокуратура области, перевозчики устранили нарушения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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