В Ростове оштрафовали два транспортных предприятия

Прокуратура оштрафовала компании «Ростовпассажиртранс» и «Сплайн-Транс» более чем на 200 тысяч рублей.

По данным ведомства, водители этих предприятий работали на маршруте больше 13 часов и выходили на линию без медицинского осмотра.