В Ростове оштрафовали два транспортных предприятия
Два транспортных предприятия Ростова наказали за нарушения правил перевозки пассажиров.
Два транспортных предприятия Ростова наказали за нарушения правил перевозки пассажиров.
Прокуратура оштрафовала компании «Ростовпассажиртранс» и «Сплайн-Транс» более чем на 200 тысяч рублей.
По данным ведомства, водители этих предприятий работали на маршруте больше 13 часов и выходили на линию без медицинского осмотра.
Как сообщает прокуратура области, перевозчики устранили нарушения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.