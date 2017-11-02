Антон Алиханов: Принято решение о снижении ставок налогов для малого и среднего бизнеса

«Окончательно принято решение о том, что до конца месяца мы разрабатываем и вносим в областную думу предложения о снижении ставок налогов для малого и среднего бизнеса, который облагается по упрощенной системе налогообложения. Есть несколько методологических подходов. Наш подход заключается в том, чтобы снизить ставки для приоритетных направлений малого и среднего бизнеса», — сообщил Антон Алиханов, напомнив, что среди таких приоритетов сейчас рассматриваются переработка янтаря и социальное предпринимательство.

В БДК предлагают снизить ставки для всех предпринимателей, вне зависимости от сфер деятельности. В качестве ответной реакции бизнеса на это решение рассматривается вариант повышения уровня минимальной заработной платы в регионе. Ещё одно предложение из «майских наказов» БДК касалось льготы по налогу на движимое имущество для бизнеса, принятого на учет после 1 января 2013 года. В соответствии с поправками в Налоговый кодекс, с 1 января 2018 года указанный налог и, соответственно, право сохранять или отменять льготу, передаётся из федерального ведения в регионы. Однако в октябре этого года федеральные власти предложили продлить действие льготы ещё на один год. Несмотря на отсрочку, вопрос сохраняется свою актуальность, считает губернатор.

«Продление льготы для всех регионов принято на федеральном уровне, но год пролетит быстро, и нужно определяться с подходом. Мы этот вопрос обсуждали и с БДК, и с предприятиями региона. Считаю, что если бизнес будет вкладываться, показывать инвестиционные действия, причем не только на 2019 год, но и, например, в 2018 году не делать инвестиционные паузы, такую льготу можно предоставлять. Это общий подход, в котором, конечно, ещё предстоит проработать детали», — прокомментировал Антон Алиханов, рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.