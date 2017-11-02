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09:52 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове до конца года появятся 13 новых трамваев

В Ростове до конца года появятся 13 новых трамваев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Изготовят составы на Тверском вагоностроительном заводе специально для Ростова, так наш город единственный в России с европейской колеёй.

В трамваях установлена система кондиционирования, также оборудование для людей с ограниченными возможностями. Кроме того в вагонах есть видеокамеры и автоматическая система пожаротушения.

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