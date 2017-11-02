В Ростове до конца года появятся 13 новых трамваев
В Ростове до конца года появятся 13 новых трамваев. Об этом сообщила
В Ростове до конца года появятся 13 новых трамваев. Об этом сообщила
Изготовят составы на Тверском вагоностроительном заводе специально для Ростова, так наш город единственный в России с европейской колеёй.
В трамваях установлена система кондиционирования, также оборудование для людей с ограниченными возможностями. Кроме того в вагонах есть видеокамеры и автоматическая система пожаротушения.