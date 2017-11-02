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10:13 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев призвал не допустить продажу турецких томатов под видом кубанских

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал защитить бренд кубанских томатов и не допустить того, чтобы под их видом продавались помидоры из Турции.

Источник: ЮГА.ру

«Важно не допустить продажу турецких томатов под видом кубанских. Овощи из Краснодарского края — это уже сложившийся бренд, за качество которого мы полностью отвечаем. И наверняка найдутся желающие на этом качестве заработать. В этом вопросе мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны контролирующих органов», — заявил Кондратьев, комментируя решение правительства РФ о снятии ограничения на поставки томатов из Турции.

Глава региона выразил уверенность, что возобновление импорта турецких томатов не скажется на реализации продукции сельхозтоваропроизводителей.

«Жители хотят видеть на своих столах вкусные, экологически чистые кубанские овощи. И при должной господдержке мы сможем это обеспечить, — отметил Кондратьев. — По выращиванию тепличных овощей край — лидер России. А если говорить конкретно о томатах, то за последние два года их производство возросло на 25%. Турецкая продукция здесь особой роли не сыграет. Напротив, станет дополнительным стимулом для наших аграриев быть более конкурентоспособными».

Он подчеркнул, что сейчас необходимо контролировать непосредственно участников рынка сбыта, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, с 1 ноября Россия сняла ограничения на поставки турецких томатов. Ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции были введены 1 января 2016 года в связи с тем, что в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. После нормализации отношений между странами с октября 2016 года Россия начала постепенно снимать ограничения. В начале мая 2017 года почти все они были сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

В сентябре Минсельхоз направил в кабмин предложение возобновить поставки томатов. При этом в июне министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев исключил отмену эмбарго на поставки томатов из Турции в ближайшие годы. Однако уже в августе заявил, что Россия может предложить Турции возможность поставок помидоров в межсезонье небольшими объемами.

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