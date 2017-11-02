Судостроителей зовут работать в Комсомольск

Амурский судостроительный завод в Комсомольске ведет набор по нескольким специальностям на западе России. Собеседования можно пройти в центрах занятости в Керчи, Архангельске и Санкт-Петербурге, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.



Специалисты завода проводят ярмарки вакансий на базе центров занятости в Архангельске, Керчи, Астрахани и Санкт-Петербурге.

«Предприятию требуются газорезчики, сборщики корпусов металлических судов, судовые слесари-монтажники и трудопроводчики, электросварщики, электромонтажники и другие специалисты. Компания предлагает не только высокую заработную плату и подъемные, но и хороший соцпакет», — добавили в Агентстве.

Ярмарки вакансий продлятся до 3 ноября. Пройти собеседование можно в центрах занятости населения вышеуказанных городов, дополнительную информацию узнать по телефонам: 8 (4217) 541879 Комсомольск-на-Амуре, Керчь — 8 914 370 6819, Астрахань — 8 914 193 4272, Архангельск 8 914 186 1745.



Специалисты в области судостроения и судоремонта входят в топ-5 самых востребованных на Дальнем Востоке профессий, отметили в АРЧК ДВ.

«На Дальнем Востоке сейчас огромный спрос на специалистов судостроительной отрасли, только на Амурский судостроительный завод при содействии Агентства ранее было набрано 130 сборщиков корпусов металлических судов, 60 судовых сборщиков-достройщиков и 50 судовых слесарей-монтажников по установке главных двигателей. На СК “Звезда” — почти 150 сборщиков металлических корпусов металлических 4−5 разряда», — сообщили в Агентстве.

По оценкам экспертов АРЧК ДВ, в ближайшие годы рынок труда судостроительной промышленности на Дальнем Востоке покажет 40% рост.

«На сегодняшний день в судостроительной отрасли на Дальнем Востоке заняты порядка 20 тысяч человек, и в ближайшие годы рынок труда в этой сфере покажет опережающий рост. По нашим оценкам, до 2022 года потребность в кадрах для судостроительной отрасли вырастет на 40−45%. В связи этим на Дальнем Востоке отмечается дефицит специалистов на местном рынке труда. В таких случаях Агентство расширяет зону поиска специалистов на другие российские регионы», — добавили в Агентстве.