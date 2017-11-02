Судостроителей зовут работать в Комсомольск
Амурский судостроительный завод ищет электромонтажников и сборщиков корпусов.
Амурский судостроительный завод ищет электромонтажников и сборщиков корпусов.
Амурский судостроительный завод в Комсомольске ведет набор по нескольким специальностям на западе России. Собеседования можно пройти в центрах занятости в Керчи, Архангельске и
Специалисты завода проводят ярмарки вакансий на базе центров занятости в Архангельске, Керчи, Астрахани и
«Предприятию требуются газорезчики, сборщики корпусов металлических судов, судовые
Ярмарки вакансий продлятся до 3 ноября. Пройти собеседование можно в центрах занятости населения вышеуказанных городов, дополнительную информацию узнать по телефонам: 8 (4217) 541879
Специалисты в области судостроения и судоремонта входят в топ-5 самых востребованных на Дальнем Востоке профессий, отметили в АРЧК ДВ.
«На Дальнем Востоке сейчас огромный спрос на специалистов судостроительной отрасли, только на Амурский судостроительный завод при содействии Агентства ранее было набрано 130 сборщиков корпусов металлических судов, 60 судовых
По оценкам экспертов АРЧК ДВ, в ближайшие годы рынок труда судостроительной промышленности на Дальнем Востоке покажет 40% рост.
«На сегодняшний день в судостроительной отрасли на Дальнем Востоке заняты порядка 20 тысяч человек, и в ближайшие годы рынок труда в этой сфере покажет опережающий рост. По нашим оценкам, до 2022 года потребность в кадрах для судостроительной отрасли вырастет на 40−45%. В связи этим на Дальнем Востоке отмечается дефицит специалистов на местном рынке труда. В таких случаях Агентство расширяет зону поиска специалистов на другие российские регионы», — добавили в Агентстве.
Так, по результатам встреч представителей АРЧК ДВ и работодателей со студентами