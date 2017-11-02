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11:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

К генподрядчику реконструкции проспекта Мира начали применять штрафные санкции

Дело миром не закончится. В отношении подрядчика, который занимается реконструкцией проспекта Мира, начали применять штрафные санкции. Работы должны были завершить 31 октября, но фактически на главной городской улице сплошные недоделки.

Источник: Вести - Красноярск

Уже сегодня проспект Мира должен был быть словно на картинке, которую нарисовали проектировщики, но на деле всё как в страшном сне. Из тротуаров торчат провода, практически на всём протяжении брусчатка волнами, на которых едва не укачивает, а где-то и вовсе плитка отсутствует, и здесь не то что пешеход — чёрт ногу сломит.

К слову, по проспекту Мира ходить не только неудобно, но и опасно. Повсюду разбросан строительный мусор, присутствуют пробелы брусчатке и замечены ямы, в которые с лёгкостью можно провалиться и что-нибудь себе повредить.

Причём неудобства такой ремонт причиняет не только пешеходам, но и водителям. На протяжении всего проспекта убрали парковочные карманы, несмотря на то, что в центре города много офисных и торговых центров. Поэтому машины водители бросают прямо на дороге, оставляя для движения лишь по одной полосе в каждую сторону.

Напомним, одной из важнейших целей реконструкции была замена старых фонарей на более современные, а все провода над проспектом должны были уйти под землю. Основания под опоры подрядчик успешно подготовил и сейчас они торчат из тротуаров на всём протяжении проспекта. Но сами столбы в город до сих пор не привезли.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У нас 213 опор. Если первая партия придёт в количестве 70 опор, то мы разговаривали с субподрядчиком по электроосвещению и он заверил, что 25−30 опор он будет монтировать в смену», — пояснил заместитель руководителя управления дорог и благоустройства Красноярска Александр Горленко.

Но когда в город придёт хотя бы первая партия опор, неизвестно. За нерасторопность к генеральному подрядчику реконструкции уже начали применять штрафные санкции. «Из 168 миллионов выплачено 24 миллиона. Идёт приёмка работ. И я думаю, что средства будут минимальные», — сообщил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков.

Теперь приблизительный срок окончания работ — 15 ноября. Таким образом, уже можно сделать вывод: планы и сроки реконструкции проспекта Мира провалены. Местами внешний вид улицы стал гораздо хуже, чем до начала ремонта.

Владислав ТАМОШАУСКАС.

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