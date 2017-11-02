К генподрядчику реконструкции проспекта Мира начали применять штрафные санкции

Уже сегодня проспект Мира должен был быть словно на картинке, которую нарисовали проектировщики, но на деле всё как в страшном сне. Из тротуаров торчат провода, практически на всём протяжении брусчатка волнами, на которых едва не укачивает, а где-то и вовсе плитка отсутствует, и здесь не то что пешеход — чёрт ногу сломит.



К слову, по проспекту Мира ходить не только неудобно, но и опасно. Повсюду разбросан строительный мусор, присутствуют пробелы брусчатке и замечены ямы, в которые с лёгкостью можно провалиться и что-нибудь себе повредить.



Причём неудобства такой ремонт причиняет не только пешеходам, но и водителям. На протяжении всего проспекта убрали парковочные карманы, несмотря на то, что в центре города много офисных и торговых центров. Поэтому машины водители бросают прямо на дороге, оставляя для движения лишь по одной полосе в каждую сторону.



Напомним, одной из важнейших целей реконструкции была замена старых фонарей на более современные, а все провода над проспектом должны были уйти под землю. Основания под опоры подрядчик успешно подготовил и сейчас они торчат из тротуаров на всём протяжении проспекта. Но сами столбы в город до сих пор не привезли.