Жительница Хабаровска: Мэрия предлагает мне переехать из аварийного барака в дом с трещинами

Источник: Губерния онлайн

Жительница аварийного барака в Индустриальном районе Хабаровска Ольга Чусовитина годами добивалась новой квартиры и наконец ее дождалась: администрация предложила ей жилье в пятиэтажном доме, построенном семь лет назад. Тем не менее переезжать туда женщина отказывается, заявляя, что эта квартира ненамного лучше деревянной развалюхи: хабаровчанка рассказала корреспонденту портала «Губерния», что в комнатах сыро, стены покрыты трещинами, а во время дождей весь дом заливает вода.

Ольга Чусовитина живет в деревянном бараке на улице Менделеева, 7. В 2013-м над ее квартирой обвалилась крыша. По словам женщины, это никого не удивило — дом 1954 года постройки не ремонтировали с 90-х годов. Сначала жильцы пытались самостоятельно подпереть досками обрушившиеся на чердаке балки, но это им не удалось. Тогда Ольга через суд потребовала, чтобы власти предоставили ей благоустроенное жилье. Решение в ее пользу судья вынес в декабре 2015 года.

«Когда в нашем бараке еще в 2013 году провалилась крыша, куда я только не обращалась: писала письма в жилищный фонд, правозащитные организации, даже в администрацию Путина. Везде мне давали расплывчатые ответы. Тогда я обратилась в суд и выиграла его, но жилья мне так и не дали. В этих же ведомствах мне советовали обращаться в суд вышестоящей инстанции. Результата не было даже после того, как 14 апреля этого года судебные приставы оштрафовали мэрию на 50 тысяч рублей. В администрации зашевелились, когда я написала заявление на должностных лиц мэрии в полицию. Уголовное дело на них, конечно, не завели, но уже через две недели они мне сообщили по телефону, что проблема якобы решена», — рассказывает Ольга.

Чусовитиной предложили квартиру на последнем этаже дома № 37 на Балашовской улице. Переезжать туда хабаровчанка отказывается.

«Я и соседи по-настоящему боимся жить в нашем бараке, но и в квартиру, которую мне предоставили, я переехать не могу. Независимые эксперты установили, что пятиэтажка, в которую меня хотят переселить, построена с многочисленными нарушениями. Вдоль стены среднего подъезда, в котором находится предложенная мне квартира, проходит огромная трещина, через которую дождевая вода попадает в помещение. Есть и много других трещин — там скапливается влага. В квартире сыро, плохо пахнет, горячая вода бывает только в отопительный сезон, и то ею нельзя мыться и стирать одежду. Многие местные жители добиваются, чтобы в пятиэтажке провели капремонт и устранили недочеты строителей. Дом, построенный в 2010 году, уже на глазах разваливается из-за плесени и влаги», — утверждает хабаровчанка.

О том, что пятиэтажка построена с недочетами, говорит и юрист Оксана Рыкаловская, которая представляла интересы Ольги Чусовитиной в суде.

«Сейчас моя подопечная вынуждена жить в ветхом бараке с провалившимися полами и крышей. То, что дом на Балашовской нам не подходит, подтверждают эксперты Хабаровской лаборатории судебной и независимой экспертизы. Специалисты организации установили, что вода в этом здании не соответствует нормам. Стены квартиры в потеках и трещинах, отопительные трубы не закреплены на полу, штукатурка на внешних стенах отваливается. То есть такое жилье благоустроенным назвать никак нельзя», — рассказала Оксана Рыкаловская.

В управлении жилищного фонда и приватизации жилья хабаровской администрации рассказали, что другой квартиры для Ольги Чусовитиной у городских властей нет, а вопрос о ее переезде будут решать судебные приставы.

«Жилье, которое было предоставлено жительнице барака, соответствует требованиям судебного решения. Отказавшись от квартиры, Ольга Чусовитина исполнению этого решения препятствует. На днях мы отправим письмо судебным приставам, которые должны решить этот вопрос. Отмечу, что, несмотря на заявления хабаровчанки, в пятиэтажке установлен бойлер, поэтому даже летом, когда по всему городу идет подготовка к отопительному сезону, проблем с горячей водой не будет», — рассказала и.о. начальника отдела учета и распределения жилья Екатерина Тарасова.