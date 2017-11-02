Приморье оборудуют новыми мостами

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Генеральным подрядчиком строительства и восстановления мостов через реку Черемуховая в Дальнегорске, через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка-Чугуевка-Лазо и на третьем километре дороги Уборка-Самарка-Ариадное является АО «Примавтодор».

Как сообщили на предприятии, в настоящее время подрядные организации выполнили бетонирование пролетов мостов и подготовку под укладку асфальтобетона.

«На следующей неделе подрядчики приступят к укладке верхних слоев дорожной “одежды”. Далее останется смонтировать барьерное ограждение, и можно вводить мосты в эксплуатацию», — рассказали в Примавтодоре.

Напомним, на прошлой неделе было завершено асфальтирование моста на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе. Новый мост возведен уже с расчетом на пропуск большего объема воды. Его протяженность — 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый. Балки производства АО «Примавтодор» выполнены из железобетона.

Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе — через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка-Чугуевка-Лазо, на третьем километре дороги Уборка-Самарка-Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка, мосты на дорогах Устиновка-Зеркальная, Кавалерово-Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе — через реки Соболевка и Максимовка.

Напомним, в понедельник, 30 октября, врио губернатора ПриморьяАндрей Тарасенко совершил рабочую поездку в Большой Камень. По пути в муниципалитет глава региона осмотрел аварийный мост на участке дороги Смоляниново-Романовка, а также провел рабочую встречу с депутатами в Большом Камне.