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07:51 (мск), источник: Om1.ru

В Тюкалинском районе 15 сельчан получат 977 тысяч рублей за свиней

Это общая сумма компенсационных выплат за отчужденных свиней в результате африканской чумы.

В среду, 1 ноября, жителям Тюкалинского района направлены компенсационные выплаты за отчужденное поголовье свиней в результате АЧС. Деньги в обшей сумме 977 тысяч рублей получат 15 сельчан из села Бекишево, деревень Максимовка и Гуровка.

По данным регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, за счет средств резервного фонда Правительства Омской области уже 1149 человек получили денежные компенсации в общей в сумме свыше 93, 5 миллионов рублей.

Размер выплат определен из средней рыночной стоимости. Он составляет 133 рубля за 1 килограмм живого веса животного и 186 рублей — за 1 килограмм в убойном весе изъятой свинины или продуктов из нее.

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