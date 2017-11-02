Можно ли есть казахстанские овощи, сдобренные «химией»?

Источник: РИА "Новости"

Однако, согласно Государственной программе развития АПК РК на 2017−2021, планируется увеличение объемов использования минеральных удобрений и расширение площадей обработки гербицидами. Задача понятна — рост объема производства сельхозпродукции. Кто прав в заочном споре о том, что важнее для перспектив казахстанского агросектора: качество или количество?

Отрицательный баланс

Николай Ющенко, руководитель научного отдела Карагандинского НИИ растениеводства и селекции, говорит о том, что в настоящий момент четверть населения земного шара вообще получает пищу только за счет того, что аграрии применяют минеральные удобрения, гербициды и прочую агрохимию. Отказ от подкормки почвы и от защиты полей равносилен обречению этих людей на голодную смерть. Дальше — больше: согласно расчетам Продовольственной организации ООН (ФАО), к 2050 году нынешний объем производства сельхозпродукции нужно увеличить на 70%, чтобы прокормить растущее население планеты. На органике эту задачу выполнить невозможно. Да и не нужно, поскольку вред агрохимии — это миф, говорят эксперты.

— Существует дилетантское мнение, что минеральные удобрения — это зло, и всем нужно переходить на органическое земледелие, — говорит Николай Ющенко. — Но ведь налицо опыт получения урожая на гидропонике, где почвы нет вообще, а только вода и минеральные вещества. Полученная продукция не содержит ничего вредного. В большинстве теплиц сейчас используется субстрат, а не почва, и полученная продукция соответствует всем нормам.

Учёный отмечает, что сейчас в Казахстане в почву вносится мизерное количество удобрений. Статистика Минсельхоза РК подтверждает этот факт: согласно официальным данным, в нынешнем году внесение минеральных удобрений в почву достигло 14% от научно обоснованных норм.

И то, этой цифрой аграрное ведомство может гордиться, ведь до сей поры процент едва достигал 10. Понятно, что такой объем питательных веществ не способен поддержать плодородие почвы.

— Даже во времена Советского Союза, когда химизация велась более интенсивно, у нас наблюдался отрицательный баланс по элементам питания в почве, — говорит агроном. — То есть, растения выносили из земли больше, чем мы потом возвращали обратно. И это вело к снижению плодородия почвы. Мы привыкли сравнивать ситуацию с развитыми странами. Так вот, в Японии на гектар пашни ежегодно вносится 240 кг действующего вещества. У нас в лучшие времена доходило до 20 кг. А сейчас и считать смысла нет — там граммы будут.

Конечно, мнение о вреде агрохимии возникло не на пустом месте. Самые опасные в этом смысле — азотные удобрения. А вернее, соединения азота, нитраты и нитриты, которые и могут отрицательно действовать на организм человека. Если растение получает достаточное количество воды, оно интенсивно растет, и все поступающие нитраты перерабатываются в аминокислоты, из которых, собственно говоря, состоят все организмы, в том числе человек. Опасность возникает, когда растение по той или иной причине не успевает переработать все соединения азота.

Большая часть скандалов с нитратами связана с бахчевыми культурами и поливными овощами. Там в погоне за урожайностью вносят настолько большие дозы азотных удобрений, что переработать весь объем растение оказывается просто не в силах. Тем более, урожай часто собирают до наступления полной спелости, когда все процессы в растении еще не завершены. Николай Ющенко

Защита от риска проста — вносить удобрения в нужном количестве и обеспечивать необходимое увлажнение на поливных землях, а также собирать урожай лишь в фазе полной спелости.

«Травить людей — это дорого»

Андрей Бирюков имеет медицинское образование и опыт работы врачом. Оставив эту карьеру, он много лет занимался картофелеводством в крупнейших хозяйствах Карагандинской области. Сейчас консультирует аграриев нескольких регионов Казахстана по вопросам грамотного применения агрохимии.

Говоря о своем отношении к минеральным удобрениям, специалист вспоминает слова врача эпохи Возрождения Парацельса: «Всё есть яд, все есть лекарство. Вопрос лишь в дозировке».

— Нам никуда не уйти от законов природы, — говорит Андрей Бирюков. — А они простые: растения выносят из почвы важные элементы, и эти потери нужно компенсировать. Например, урожай картофеля объемом в 1 тонну выносит с 1 гектара почвы 5 кг азота, 2 кг фосфора, 9 кг калия, плюс кальций, магний и так далее. Вот и считайте, сколько всего нужно вернуть в землю для сохранения плодородия при средней урожайности 30 тонн с гектара.

К моде на органическое земледелие Андрей Бирюков относится с пониманием, но указывает на объективные причины, почему будущее все-таки за современными агротехнологиями. Ситуация на рынке такова, что крестьяне вынуждены считать каждую копейку. И в плане выгодности минеральные удобрения намного превосходят органику. Причем, и в смысле получения большего объема урожая, и в дешевизне применения.

— Если говорить об органических удобрениях в виде навоза, то нормы предполагают его внесение в объёме 50−60 тонн на 1 гектар, — говорит Андрей Бирюков. — То есть, среднестатистическое хозяйство, имеющее 100 га пашни, должно вносить на эту площадь 6 тыс. тонн навоза ежегодно. Сейчас животноводство находится в упадке, и столько органики негде взять даже при желании. Да и просто подумайте о расходах на приобретение, транспортировку и внесение такого объёма! Поэтому я всегда был сторонником минеральных удобрений. Ведь вместо 50 тонн навоза можно внести 200 — 300 кг минеральных удобрений и решить вопрос сохранения плодородия. Вопрос только в том, чтобы дозировку не превысить. Грамотный агроном может сделать расчеты, сколько чего нужно для почвы.

При этом специалист подчеркивает, что в настоящий момент в Казахстане ни о каких превышениях дозировки минеральных удобрений речь не идет. Напротив, даже в самых продвинутых хозяйствах вносят лишь какую-то долю от нормы. Всё дело в цене. Так что избытку азота (и, как его следствию, накоплению нитратов в овощах) просто неоткуда взяться.

— Травить людей — удовольствие дорогое, — шутит Андрей Бирюков. — Так что как врач не вижу разницы, что есть — картофель с дачи или с поля. Согласен лишь с тем, что нужно аккуратно подходить к ранним овощам и арбузам, которые приходят с юга. Сам я их никогда не покупаю, поскольку понимаю — чтобы успеть «выгнать» эту продукцию за короткий срок, растения чем-то пичкают. Но эти моменты должны регулировать уже контролирующие органы.

При этом, специалист отмечает минусы органики, которые сводят на нет её кажущуюся экологичность. Дало в том, что вместе с навозом в почву попадает масса болезней, а также семена сорняков. Это ведет к тому, что крестьянин вынужден применять гербициды, инсектициды, фунгициды, чтобы справится с побочными последствиями внесения органики.

«Фастфуд» для растений

Серик Фазылов, профессор Института органического синтеза и углехимии РК, говорит о том, что минеральные удобрения — это своеобразный «фастфуд» для растений. Они содержат главным образом три элемента, необходимых для питания — азот, фосфор, калий. Причем, они вносятся в готовом виде, что ускоряет усваивание.

Но другие важные элементы в минеральных удобрениях содержатся в недостаточном количестве, поэтому полноценным такое питание назвать нельзя. В итоге, урожай хоть и получается объёмным, но бедным на вкус и запах. Кроме того, в такой сельхозпродукции быстрее идет процесс окисления, и она быстрее портится.

В органических удобрениях азота, фосфора и калия, намного меньше, чем в минеральных. Зато, в них есть природный баланс всего необходимого. Растение получает более полноценное питание и продукцию даёт не только объемную, но и вкусную.

— Рос я в Кызылординской области, у нас был свой огород, — ностальгирует учёный. — Огурцы, помидоры, дыни — всё было настолько вкусным, что я помню это до сих пор. В этом году попробовал дыни из Кызылорды — это уже совсем не то, что раньше, к сожалению. Нет ни вкуса, ни аромата, которыми они отличались когда-то. А все почему? Вместо органики сейчас применяют минеральные удобрения. Деньги решают всё.

Речь о деньгах зашла неслучайно. Существенный минус органики в том, что она сложнее для применения и дороже. Причем, химизация при меньших затратах дает больше урожая. И аграрии выбирают этот путь. Упрекать их сложно, ведь рентабельность сельского хозяйства в Казахстане невысока. Однако в будущее учёный смотрит с оптимизмом. Появляются технологии, удешевляющие органические удобрения и упрощающие их применение.

Сам Серик Фазылов принял участие в создании органического удобрения «Гуминт» на основе птичьего помёта. Это субстанция, которая проходит обработку для уничтожения болезней и семян сорняков. К тому же, поставляется в виде гранул, что делает ее удобной для внесения в почву.