В Башкирии появятся 6 новых метановых автозаправок — Рустэм Хамитов

По его словам, договорённость о строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для заправки транспорта метаном была достигнута на встрече с Председателем Правления компании ПАО «Газпром» Алексеем Миллером на прошлой неделе.



— Сейчас на территории республики 12 газозаправочных станций, принадлежащих группе «Газпром». С Алексеем Борисовичем (Миллером — прим.авт.) мы говорили о том, что в ближайшие пару-тройку лет нужно построить ещё шесть станций. Это будет хороший, весомый вклад корпорации в дело газификации транспорта у нас в республике. В свою очередь мы обязуемся дополнительно сделать значительное количество транспорта, который работает на газе. Думаю, что эту работу мы выполним, — сообщил Хамитов.



Также глава республики отметил, что в прошлом году было заключено почти 300 контрактов машиностроительных предприятий республики с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Объём этих контрактов составил 10,5 миллиарда рублей.



— Не так много, как нам хотелось бы, но начало положено. Надеюсь, что эта цифра будет прирастать, — подытожил глава Башкирии.



Напомним, 26 октября на встрече с Миллером обсуждались вопросы газификации и газоснабжения в Башкирии. Ранее между обеими сторонами был утвержден план о развитии газификации в регионе до 2021 года. Размер вложений составляет 3,6 миллиарда рублей.