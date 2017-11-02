В Башкирии появятся 6 новых метановых автозаправок — Рустэм Хамитов
Об этом глава Башкирии сообщил на заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром».
Об этом глава Башкирии сообщил на заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром».
По его словам, договорённость о строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для заправки транспорта метаном была достигнута на встрече с Председателем Правления компании ПАО «Газпром» Алексеем Миллером на прошлой неделе.
— Сейчас на территории республики 12 газозаправочных станций, принадлежащих группе «Газпром». С Алексеем Борисовичем (Миллером — прим.авт.) мы говорили о том, что в ближайшие
Также глава республики отметил, что в прошлом году было заключено почти 300 контрактов машиностроительных предприятий республики с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Объём этих контрактов составил 10,5 миллиарда рублей.
— Не так много, как нам хотелось бы, но начало положено. Надеюсь, что эта цифра будет прирастать, — подытожил глава Башкирии.
Напомним, 26 октября на встрече с Миллером обсуждались вопросы газификации и газоснабжения в Башкирии. Ранее между обеими сторонами был утвержден план о развитии газификации в регионе до 2021 года. Размер вложений составляет 3,6 миллиарда рублей.