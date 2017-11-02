В Красноярском крае собрали на 500 тыс. тонн меньше зерна, чем год назад

Аграрии Красноярского края обмолотили около 900 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых, что составляет 87% от плана. На сегодняшний день уборочная в регионе кампания продолжается, хотя в прошлом году к 1 ноября все поля были убраны, сообщает правительство края.

Край получил 2 млн 115 тыс. тонн зерна — это почти на 500 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Собрать хороший урожай помешала погода — после затяжных дождей в ряде районов надолго установился снежный покров.

«В октябре из-за сложных погодных условий, которые практически застопорили уборочную и привели к гибели части урожая, на территории края был введен режим ЧС. Эта мера позволяет претендовать на выплаты из федерального резервного фонда, которые пойдут на компенсацию убытков субъектов АПК, а также получить возможность отсрочки кредитных платежей. Однако выплаты будут производиться лишь после тщательных проверок, удостоверяющих, что хозяйства сделали все возможное для спасения урожая», — сообщил и.о. министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов.