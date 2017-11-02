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08:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска продаст акции «Ростелекома» на аукционе

Торги пройдут 20 ноября, об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мэрия Новосибирска продаст акции «Ростелекома» на аукционе, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Торги назначены на 20 ноября. 522 именные акции продаются по начальной цене 39668 рублей решением Горсовета. Они составляют 0,000018% от общего количества выпущенных акций.

«Способ приватизации — продажа акций на аукционе единым пакетом. Форма подачи предложений по цене — открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за акции», — добавили в муниципалитете.

Шаг аукциона — 1900 рублей, сумма задатка — 20% от начальной цены.

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