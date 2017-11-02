ТОР в Приморье необоснованно тратит крупные суммы

Источник: ДЕЙТА

«В Приморском крае выявлены нарушения при реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ТОСЭР “Михайловский” при строительстве автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток — Меркушевка» — уточняет Счетная палата.

Соответствующий контракт был подписан департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края с АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие». Как сообщает ведомство, было необоснованно принято и оплачено производство работ в зимнее время, а также работы по снегоборьбе на общую сумме 1,2 млн рублей.

Напомним, также из более чем 19 млн гектар земельных участков, расположенных в границах созданных ТОСЭР в аренду и собственность АО «Корпорация развития Дальнего Востока», осуществляющего функции управляющей компании ТОСЭР, передано только около 2 тыс. гектар или менее 1% общей площади ТОСЭР.