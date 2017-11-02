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08:05 (мск), источник: АиФ Омск

Около 200 спецмашин каждый день убирают Омск

Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

Около 200 спецмашин каждый день убирают Омск. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Городские дорожные службы, из-за нестабильной погоды, которая держится в Омск уже несколько недель, перешли на круглосуточный режим работы. Каждые день дороги убирают от 150 до 200 спецмашин. Работы, чтобы не создавать пробки, в основном ведутся ночью.

Сейчас дорожники в основном обрабатывают городские дороги противогололедными материалами. Песко-соляную смесь в первую очередь рассыпают на наиболее опасных для движения транспорта участках — мостах, путепроводах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, дорогах с движением общественного транспорта.

«В круглосуточном режиме городские дорожные службы работают вторую неделю. В случае резкой смены погодных условий мы полностью готовы к оперативным действиям. Для работы в зимних условиях подготовлено 395 единиц техники. При необходимости, готовы обеспечить за сутки выход техники до 420 единиц», — отметил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

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