Около 200 спецмашин каждый день убирают Омск
Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме.
Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме.
Около 200 спецмашин каждый день убирают Омск. Об этом сообщает
Городские дорожные службы,
Сейчас дорожники в основном обрабатывают городские дороги противогололедными материалами.
«В круглосуточном режиме городские дорожные службы работают вторую неделю. В случае резкой смены погодных условий мы полностью готовы к оперативным действиям. Для работы в зимних условиях подготовлено 395 единиц техники. При необходимости, готовы обеспечить за сутки выход техники до 420 единиц», — отметил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.