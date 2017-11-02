Около 200 спецмашин каждый день убирают Омск. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Городские дорожные службы, из-за нестабильной погоды, которая держится в Омск уже несколько недель, перешли на круглосуточный режим работы. Каждые день дороги убирают от 150 до 200 спецмашин. Работы, чтобы не создавать пробки, в основном ведутся ночью.

Сейчас дорожники в основном обрабатывают городские дороги противогололедными материалами. Песко-соляную смесь в первую очередь рассыпают на наиболее опасных для движения транспорта участках — мостах, путепроводах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, дорогах с движением общественного транспорта.