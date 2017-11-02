В Волгограде строятся три новых блочно-модульных котельных

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», сегодня в Волгограде строятся три новых блочно-модульных и продолжается реконструкция семи котельных. При этом, как уверяют концессионеры, все потребители в зоне теплоснабжения этих котельных получают тепло и горячую воду в полном объеме.

В том числе, строительство ведётся в посёлке Южный и микрорайоне Заря Красноармейского района. Потребителей посёлка Южный, включая семь жилых домов и казачий корпус, долгие годы обслуживала устаревшая мазутная котельная. Вывести из эксплуатации неэффективный объект, загрязнявший атмосферу, позволит новая БМК, строительство которой уже завершено. Сегодня ведутся пусконаладочные работы и присоединение к необходимым инженерным сетям и коммуникациям. С переходом на природный газ суммарный годовой выброс загрязняющих веществ уменьшится здесь более чем в 5 раз.

Качественно обеспечить потребителей теплом и горячей водой позволит и «блочка» в посёлке Заря. В настоящее время жилые дома на его территории отапливаются от стороннего источника теплоснабжения ГУП ВОСХП «Заря», который будет выведен из эксплуатации. Чтобы жители продолжили в полном объёме получать соответствующие коммунальные услуги, ООО «Концессии теплоснабжения» взяли на себя обязательство по строительству БМК.

Одновременно с возведением БМК в Волгограде продолжается реконструкция семи существующих котельных, предполагающая замену насосного и котлового оборудования. Так, в котельной № 1 Кировского района специалисты уже смонтировали два современных импортных котла вместо устаревших маломощных старых, которые в результате многолетнего использования регулярно выходили из строя. Эксплуатация современного оборудования позволит в полной мере обеспечить коммунальными ресурсами жителей 106 многоквартирных домов посёлка Весёлая балка.

Реконструкция котельной 101 квартала в Центральном районе включает не только обновление оборудования. Здесь также строится здание Единого центра диспетчерской службы, куда можно будет обращаться по вопросам оказания коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Реконструкция ещё двух котельных ведётся в Тракторозаводском районе. В котельной № 849 на ул. Мещерякова основные работы запланированы на 2018 год, сейчас здесь меняют один из котлов на более мощный. По ул. Атласова уже запущен в работу новый центральный тепловой пункт, располагающийся в здании бывшей котельной № 6. Будучи сезонной, данная котельная функционировала только 7 месяцев в году, в отопительный период, снабжая теплом 80 объектов. В межотопительный сезон её останавливали. В связи с этим было принято решение переоборудовать котельную № 6 в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на 849 котельную.

Примечательно, что реконструкция котельных в Тракторозаводском районе включает также замену идущих от них участков теплотрасс. Именно такой комплексный подход позволил своевременно обеспечить жителей района теплом и горячей водой, что является первоочередной задачей ООО «Концессии теплоснабжения».