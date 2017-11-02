Дополнительного подрядчика срочно десантируют в ЖК «Радужный» в Хабаровске
Чтобы в ноябре заселить дольщиков, компания должна выполнить в краткие исторические сроки то, что не сумел сделать застройщик «Техносити».
Чтобы в ноябре заселить дольщиков, компания должна выполнить в краткие исторические сроки то, что не сумел сделать застройщик «Техносити».
Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.
ЖК «Радужный» в Хабаровске получит подрядчика, чтобы в краткие сроки подготовить дома первой очереди к финальным проверкам, перед сдачей в эксплуатацию. Только так можно успеть до Нового года заселить в дома дольщиков, ждущих этого события с 2014 года, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как сообщил зампредседателя Закдумы Юрий Матвеев, в эти дни начнутся подвижки на строительстве ЖК «Радужный», усилиями застройщика заработавшего славу долгостроя.
— С «Техносити» что будет? Будем людей заселять. После этих праздников туда еще один подрядчик зайдет, все эти недостатки устранит. Тепло есть, вода есть, электричество есть. Хлам, который они пооставляли
По словам Юрия Матвеева, именно ему принадлежит идея добавить расторопных помощников неторопливому застройщику.
— Я просто заставил, чтобы они дополнительно взяли людей и навели там порядок, не
— Они приступили к работе еще вчера, вот сегодня еду туда посмотреть, — сказал он. — Мы надеемся, что 10 ноября дом будет готов к сдаче Госстройнадзору. После того как сдадим его Госстройнадзору, сразу отправимся в депаратмент архитектуры получать разрешение на ввод в эксплуатацию, а уже после этого приглашать дольщиков получать ключи. То есть в ноябре есть все шансы закончить и сдать дома первой очереди в эксплуатацию, если не помешают бюрократические проволочки.
Надо также отметить, что вчера члены инициативной группы дольщиков со скепсисом отнеслись к таким планам. Разуверившиеся во всем люди, которым за четыре года долгостроя уже раз 6 или 7 раз называли разные даты заселения, не могут поверить, что отпразднуют новоселье в этом году.