Дополнительного подрядчика срочно десантируют в ЖК «Радужный» в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.

ЖК «Радужный» в Хабаровске получит подрядчика, чтобы в краткие сроки подготовить дома первой очереди к финальным проверкам, перед сдачей в эксплуатацию. Только так можно успеть до Нового года заселить в дома дольщиков, ждущих этого события с 2014 года, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщил зампредседателя Закдумы Юрий Матвеев, в эти дни начнутся подвижки на строительстве ЖК «Радужный», усилиями застройщика заработавшего славу долгостроя.

— С «Техносити» что будет? Будем людей заселять. После этих праздников туда еще один подрядчик зайдет, все эти недостатки устранит. Тепло есть, вода есть, электричество есть. Хлам, который они пооставляли по-хамски, его надо убирать, доремонтировать, и люди заходят и начинают заниматься своей квартирой каждый. Думаю, это случится в районе 10 ноября. Я буду ездить туда практически каждый день, чтобы в домах все убрали и подготовили к сдаче, — сообщил Юрий Матвеев.

По словам Юрия Матвеева, именно ему принадлежит идея добавить расторопных помощников неторопливому застройщику.

— Я просто заставил, чтобы они дополнительно взяли людей и навели там порядок, не по-хамски вели себя, чтобы людей не раздражали, — поделился Юрий Матвеев. — Наше дело — до зимы дать людям квартиры, и дольщики, абсолютное большинство, согласны зайти туда и заниматься обустройством.

Интересно, но шустрого подрядчика не стал представлять ни Юрий Матвеев, ни владелец «Техносити» Виктор Мысляев, сообщивший, что «подзабыл название».

— Они приступили к работе еще вчера, вот сегодня еду туда посмотреть, — сказал он. — Мы надеемся, что 10 ноября дом будет готов к сдаче Госстройнадзору. После того как сдадим его Госстройнадзору, сразу отправимся в депаратмент архитектуры получать разрешение на ввод в эксплуатацию, а уже после этого приглашать дольщиков получать ключи. То есть в ноябре есть все шансы закончить и сдать дома первой очереди в эксплуатацию, если не помешают бюрократические проволочки.