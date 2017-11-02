На Среднем Урале построили больше миллиона квадратных метров жилья

Источник: УралИнформБюро

Доля Свердловской области в общем объеме жилья, введенного в строй в России за 9 месяцев 2017 года, составила 2,6%. Регион попал в десятку субъектов федерации РФ, на долю которых приходится половина всего построенного в России жилья, сообщает Росстат.

В общей сложности с января по сентябрь 2017 года строители Среднего Урала сдали чуть больше 1,2 миллиона квадратных метров жилых новостроек. Это больше, чем в других субъектах УрФО, но меньше, чем в Башкортостане (1,6 миллионов «квадратов»), Татарстане (1,7 миллионов), Москве (1,4 миллиона) и Санкт-Петербурге (2,2 миллиона).

Всего по России за указанный период построено 46,4 миллиона квадратных метров жилья. Бесспорным лидером по вводу новостроек, согласно данным Росстата, стала Московская область — 5,34 миллиона «квадратов». Антирейтинг отстающих регионов возглавляют Мурманская область (50 тысяч), Камчатский край (43,8 тысячи), Еврейская автономная область (30 тысяч), Ненецкий автономный округ (10,8 тысячи) и Магаданская область (3 тысячи).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года общероссийские показатели по жилью упали почти на 7%. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», это вызвано в том числе и сложностями с продажей готовых квартир. По словам президента Российской гильдии риелторов Татьяны Деменок, порядка 20% квартир в новостройках остаются нереализованными.