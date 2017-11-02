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08:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске работодатель задолжал сотрудникам 6 миллионов рублей

Гендиректор ООО «СпецСвязьБезопасность» не выплачивал зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирске работодатель задолжал сотрудникам 6 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Руководитель не выплачивал зарплату 20 сотрудникам почти год — с апреля 2016 по январь 2017. Общий долг составил более 5,9 миллионов рублей.

«Директор фирмы имел в распоряжении денежные средства, достаточные для выплаты работникам заработной платы, однако перечислял их на расчетные счета контрагентов, осуществлял платежи в бюджет и прочие выплаты», — пояснили в прокуратуре.
Главу компании признали виновным по статье 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Сейчас мужчина почти полностью погасил долг по зарплате. Теперь гендиректор ООО «СпецСвязьБезопасность» должен будет заплатить штраф в размере 150000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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