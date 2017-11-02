Трамвайные рельсы в Новосибирске построят на условиях концессии

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов заявил в интервью радио «Городская Волна» о планах на концессионное соглашение на строительство трамвайных путей.

Одним из основных направлений перевозки пассажиров станет ветка от Плющихинского жилмассива до метро «Золотая нива». «По этому вопросу у нас есть ряд предложений от концессионеров, потенциальных инвесторов, я даже назову такие корпорации, как “Роскосмос”, “Ростех”» — заявил Роман Дронов в прямом эфире.