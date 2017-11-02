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08:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Трамвайные рельсы в Новосибирске построят на условиях концессии

Мода на концессии продолжается.

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов заявил в интервью радио «Городская Волна» о планах на концессионное соглашение на строительство трамвайных путей.

Одним из основных направлений перевозки пассажиров станет ветка от Плющихинского жилмассива до метро «Золотая нива». «По этому вопросу у нас есть ряд предложений от концессионеров, потенциальных инвесторов, я даже назову такие корпорации, как “Роскосмос”, “Ростех”» — заявил Роман Дронов в прямом эфире.

Срок ввода в эксплуатацию трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до Плющихинского жилмассива при строительстве в рамках государственно-частного партнёрства будет определён концессионным соглашением. Ориентировочная стоимость строительства объекта будет определена после составления и расчета технической документации, окончательная стоимость — после разработки проектно-сметной документации. Для населения тариф на проезд в трамвае будет единым на территории города Новосибирска, сообщил пресс-центр мэрии в ответ.

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