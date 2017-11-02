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08:12 (мск), источник: NewsKo

В Березниках выполнена программа переселения жителей из зоны техногенной аварии

Ещё один дом для граждан Березников, чьё жильё признано аварийным вследствие техногенной аварии, введён в эксплуатацию.

Соответствующее разрешение выдано управлением архитектуры и градостроительства администрации Березников 31 октября.

Ввод дома на 238 квартир стал завершающим этапом реализации программы переселения граждан из зоны техногенной аварии в 2017 году.

Напомним, в рамках программы около 1 тыс. семей получат возможность до конца года переехать в квартиры жилого комплекса «Любимов». В этом году в Березниках на правом берегу Камы сданы ещё пять многоэтажных домов.

13 октября губернатор Пермского края Максим Решетников торжественно вручил ключи от квартир в новом квартале жилого комплекса первым пяти семьям. На данный момент березниковцам вручено порядка 150 ключей от квартир, расположенных в домах квартала № 10. Также продолжается заселение пяти домов квартала № 16, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году — около 800 человек уже переехали на правобережье.

Напомним, в этом году правительство России направило почти 2 млрд руб. на переселение березниковцев. Ключевая особенность микрорайона — комплексное развитие территории. К июню 2018 года на территории ЖК «Любимов» достроят детский сад, в ближайшее время начнется строительство школы на 1 тыс. 200 мест, в планах — строительство ещё одного детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Территорию жилого комплекса благоустроят, разобьют парк и скверы.

Строительство первой очереди жилого комплекса завершится к середине 2018 года. В октябре подрядчики начали возведение второй очереди ЖК «Любимов», на месте строительства третьей очереди микрорайона ведутся геодезические работы.

Предполагается, что в 2019—2020 годах будут построены дома на 5 тыс. 500 новых квартир, куда переедут более 10 тыс. человек.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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