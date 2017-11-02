В крае оптимизируют работу поликлиник
Краевой проект «Новая поликлиника» доказал свою эффективность. Успешный опыт будет применен во всех поликлиниках Прикамья.
Краевой проект «Новая поликлиника» доказал свою эффективность. Успешный опыт будет применен во всех поликлиниках Прикамья.
Бесплатная муниципальная поликлиника такой, какой она должна быть, открылась в Лысьве. Это отсутствие записи к терапевту для заболевших, отдельные специалисты для выписки рецептов и больничных. Здесь даже регистратура больше похожа на ресепшн.
Поликлиника в Лысьве начинается с регистратуры. Здесь нет привычного окошка и очереди. Персонал не за стеклом — ближе к людям, за стойкой. Есть даже администратор, чтобы направить к нужному специалисту.
Все это плоды краевого проекта «Новая поликлиника». По аналогичной схеме ещё 12 медицинских учреждений в регионе стали доступнее и удобнее.
Отдельного внимания заслуживает навигация. Все доступно и понятно.
Но изменения не только визуальные. Появился доврачебный прием для оказания неотложной помощи и выписки рецептов. До этого в очереди к терапевту сидели все по записи и без.
Ещё новинки — учет диспансеризации и отдельно выдача справок и направлений.
По сути, вся работа организована так, чтобы большую часть времени
Светлана Клементьева, главный врач ГБУ ПК «Городская больница Лысьвенского городского округа»: «Потоки пациентов стали направлены,
Результата удалось достичь благодаря комплексному подходу правительства края к изменениям системы здравоохранения. В будущем успешный опыт будет применен во всех поликлиниках Прикамья.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Только за счет организационных мер, за счет внутренней оптимизации на 23% увеличилась доступность именно записи к специалистам. Считаю это очень хорошим результатом. Поэтому сейчас мы тиражируем этот опыт».
В Лысьвенской поликлинике и врачи, и пациенты только привыкают к нововведениям, но как и ко всему хорошему, эта процедура пройдет быстро. Здесь уже переносят успешный опыт на узких специалистов.