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08:39 (мск), источник: Sputnik

Главный на дороге: в Ташкенте автобусы получат приоритет в движении

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкенте планируется реализовать комплекс мер по повышению привлекательности общественного транспорта по сравнению с личным автомобилем, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Они предусмотрены Концепцией развития пассажирского транспорта Ташкента на период до 2030 года.

Так, например, планируется внедрить систему выделенной полосы для приоритетного движения автобусов, что позволит увеличить скорость движения в среднем на 3−4 км/час и, соответственно, интенсивность движения в среднем на 10−12%.

Кроме того, власти намерены предоставить преимущественное право проезда общественному транспорту на регулируемых перекрестках. Среди других интересных идей — внедрение специальной дорожной разметки, предоставляющей преимущественное право общественному транспорту при перестроении в ходе выезда с остановок на крайнюю левую полосу движения.

Параллельно планируется провести обустройство и модернизацию всех остановочных пунктов пассажирского транспорта, оснастив их электронными табло, построить на конечных станциях стационарные модули для отдыха и обедов водителей.

Особый акцент будет сделан на регулировании условий доступа, движения и парковки личного автотранспорта в центральных районах, в которых транспортная проблема стоит особенно остро.

Отметим, что сегодня ежедневный объем перевозок в Ташкенте составляет 4,75 миллиона пассажиров. В городе действуют 266 маршрутов, из которых 146 — автобусные и 120 — маршрутных такси (маршруток). Средняя скорость движения автобусов составляет 21 км/час вне часов пик и 16,9 км/час в часы пик.

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