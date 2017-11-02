Главный на дороге: в Ташкенте автобусы получат приоритет в движении

Источник: Sputnik

Они предусмотрены Концепцией развития пассажирского транспорта Ташкента на период до 2030 года.

Так, например, планируется внедрить систему выделенной полосы для приоритетного движения автобусов, что позволит увеличить скорость движения в среднем на 3−4 км/час и, соответственно, интенсивность движения в среднем на 10−12%.

Кроме того, власти намерены предоставить преимущественное право проезда общественному транспорту на регулируемых перекрестках. Среди других интересных идей — внедрение специальной дорожной разметки, предоставляющей преимущественное право общественному транспорту при перестроении в ходе выезда с остановок на крайнюю левую полосу движения.

Параллельно планируется провести обустройство и модернизацию всех остановочных пунктов пассажирского транспорта, оснастив их электронными табло, построить на конечных станциях стационарные модули для отдыха и обедов водителей.

Особый акцент будет сделан на регулировании условий доступа, движения и парковки личного автотранспорта в центральных районах, в которых транспортная проблема стоит особенно остро.