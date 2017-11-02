Мэрия Екатеринбурга готовит к ремонту четыре магистрали

Источник: УралИнформБюро

На четырех крупных автомагистралях Екатеринбурга в 2018 году начнется капитальный ремонт. Там будут полностью заменены асфальтовое покрытие, бордюры, инженерные сети, системы освещения и светофоры, сообщает «Уралинформбюро».

В список определенных к ремонту дорожных объектов попали улицы Московская (от Попова до Тольятти и от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского), Патриса Лумумбы (от переулка Рижского до Братской), Зенитчиков (от Братской до Палисадной) и 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной).

Согласно аукционной документации, размещенной на портале госзакупок, все работы должны быть выполнены до 30 августа 2019 года. Часть работ, в том числе разработка проектной документации и переустройство инженерных сетей, будет производиться в зимнее время. Аукцион назначен на 24 ноября. Стартовая цена составляет 149,1 миллиона рублей из бюджета Екатеринбурга.

Стоит добавить, что в 2017 году в Екатеринбурге было отремонтировано 49 участок улично-дорожной сети. На эти цели было направлено полтора миллиарда рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

В 2018 году областные власти также намерены вложиться в дорожную инфраструктуру уральской столицы. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», облбюджет намерен выделить на эти цели с учетом всей Екатеринбургской агломерации порядка четырех миллиардов рублей. Доля муниципального софинансирования дорожного ремонта составит порядка 200 миллионов рублей.