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08:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга готовит к ремонту четыре магистрали

Работы затянутся на 19 месяцев.

Источник: УралИнформБюро

На четырех крупных автомагистралях Екатеринбурга в 2018 году начнется капитальный ремонт. Там будут полностью заменены асфальтовое покрытие, бордюры, инженерные сети, системы освещения и светофоры, сообщает «Уралинформбюро».

В список определенных к ремонту дорожных объектов попали улицы Московская (от Попова до Тольятти и от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского), Патриса Лумумбы (от переулка Рижского до Братской), Зенитчиков (от Братской до Палисадной) и 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной).

Согласно аукционной документации, размещенной на портале госзакупок, все работы должны быть выполнены до 30 августа 2019 года. Часть работ, в том числе разработка проектной документации и переустройство инженерных сетей, будет производиться в зимнее время. Аукцион назначен на 24 ноября. Стартовая цена составляет 149,1 миллиона рублей из бюджета Екатеринбурга.

Стоит добавить, что в 2017 году в Екатеринбурге было отремонтировано 49 участок улично-дорожной сети. На эти цели было направлено полтора миллиарда рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

В 2018 году областные власти также намерены вложиться в дорожную инфраструктуру уральской столицы. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», облбюджет намерен выделить на эти цели с учетом всей Екатеринбургской агломерации порядка четырех миллиардов рублей. Доля муниципального софинансирования дорожного ремонта составит порядка 200 миллионов рублей.

При этом 1,5 миллиарда пойдет на ремонт улиц в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», 0,5 миллиарда — на реконструкцию Макаровского моста, 450 миллионов — на развитие улично-дорожной сети в Верх-Исетском районе, 360 миллионов — на строительство дорог в новых жилых массивах, более 200 миллионов — на дальнейшие капитальные работы по улице Московской.

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