Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
СМИ: эксперт оценил удар «Великого Новгорода» по объектам ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
08:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В домах одного из районов Уфы отключили электричество и горячую воду

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация башкирской столицы сообщила об отключении 2 ноября в Советском районе электроэнергии и горячей воды.

Так, до 17 часов запланированы отключения электроэнергии по адресам:

  • ул. С. Халтурина, 49, 51, 53, 55;.
  • ул. пр. Октября, 13/1;.
  • ул. Большая Шелководная, 11−31.

До 17 часов горячей воды и электричества не будет по адресам:

  • ул. Пархоменко, 84/94;.
  • ул. Революционная, 66;.
  • ул. Кустарная, 31/33, 35/37;.
  • ул. Достоевского, 109.

До 15 часов подача горячей воды будет прекращена в дома на ул. 8 Марта, 5, 5/1, 7, 7/1 и ул. Айская, 89;.

Центральное отопление будет отключено до этого же времени на ул. 8 Марта, 5, 5/1, 7, 7/1; ул. Айская, 87, 89, 91, 91/1; ул. 50 лет Октября, 26/1, 28, 30, 30/1.

Аварийное отключение центрального отопления до 17 часов ведется по адресу:

  • ул. Достоевского, 107, 109;.
  • ул. Кустарная, 27/29;.
  • ул. Пархоменко, 84/94;.
  • ул. С. Халтурина, 49, 51, 53, 55;.
  • пр. Октября, 13/1.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста
Франция сократила срок выдачи туристических виз россиянам
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь