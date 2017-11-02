В домах одного из районов Уфы отключили электричество и горячую воду
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация башкирской столицы сообщила об отключении 2 ноября в Советском районе электроэнергии и горячей воды.
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация башкирской столицы сообщила об отключении 2 ноября в Советском районе электроэнергии и горячей воды.
Так, до 17 часов запланированы отключения электроэнергии по адресам:
До 17 часов горячей воды и электричества не будет по адресам:
До 15 часов подача горячей воды будет прекращена в дома на ул. 8 Марта, 5, 5/1, 7, 7/1 и ул. Айская, 89;.
Центральное отопление будет отключено до этого же времени на ул. 8 Марта, 5, 5/1, 7, 7/1; ул. Айская, 87, 89, 91, 91/1; ул. 50 лет Октября, 26/1, 28, 30, 30/1.
Аварийное отключение центрального отопления до 17 часов ведется по адресу: