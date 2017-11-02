В домах одного из районов Уфы отключили электричество и горячую воду

Так, до 17 часов запланированы отключения электроэнергии по адресам:

ул. С. Халтурина, 49, 51, 53, 55;.

ул. пр. Октября, 13/1;.

ул. Большая Шелководная, 11−31.

До 17 часов горячей воды и электричества не будет по адресам:

ул. Пархоменко, 84/94;.

ул. Революционная, 66;.

ул. Кустарная, 31/33, 35/37;.

ул. Достоевского, 109.

До 15 часов подача горячей воды будет прекращена в дома на ул. 8 Марта, 5, 5/1, 7, 7/1 и ул. Айская, 89;.

Центральное отопление будет отключено до этого же времени на ул. 8 Марта, 5, 5/1, 7, 7/1; ул. Айская, 87, 89, 91, 91/1; ул. 50 лет Октября, 26/1, 28, 30, 30/1.

Аварийное отключение центрального отопления до 17 часов ведется по адресу: