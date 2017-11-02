В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

Стройка ценой в 950 млн евро. Компания «Метафракс» подписала крупнейший инвестиционный контракт на создание комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в городе Губаха. Разработчиком базового проекта выступила швейцарская компания «Казале» — мировой лидер по разработке технологий производства синтез-газа и удобрений. Проектная мощность новых установок составит 562 тысячи тонн карбамида, 298 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина. Кроме того, в Губахе появятся 400 новых рабочих мест. Продукцию планируется направлять на собственное производство, а также на внутренний и внешний рынки.

Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс»: «Очень важен проект не только для нашей компании, но и для нашего родного города. Это ядро, на котором будут основаны следующие 50 лет развития Губахи. Вместе со строительством завода мы строим жилые комплексы, будет более 400 рабочих мест».

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